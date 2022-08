Los descuentos y destinos que son furor para viajar con Travel Sale en vacaciones

Arrancó la nueva edición de Travel Sale. Se extenderá hasta el domingo 28, inclusive, y trae oportunidades muy interesantes para los viajeros que buscan programar sus vacaciones o escapadas por Argentina y diversos destinos internacionales. Estos son las promociones y descuentos imperdibles de la séptima edición, una gran oportunidad para planificar las vacaciones de verano.

Son 45 agencias de viajes y turismo las que participan de la edición 2022 de Travel Sale. La iniciativa es organizada desde 2015 por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), y cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).

Travel Sale ofrece promos para destinos nacionales e internacionales.

Este año trae descuentos, promociones, opciones de financiación y beneficios adicionales. Los mismos podrán aplicarse en productos tales como vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de autos, actividades y asistencia al viajero. Será a través de los diversos canales de ventas de las agencias.

“Es el momento ideal para empezar a planear las vacaciones de verano. Desde Despegar siempre recomendamos hacer las reservas lo antes posible para asegurar los mejores precios. Por eso, esta nueva edición del Travel Sale es una gran oportunidad para planificar el próximo viaje con anticipación y aprovechando los beneficios exclusivos”, expresó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Erika Schamis, directora de Producto de Almundo, comentó: “Tenemos expectativas altas para este Travel Sale dado que tuvimos muy buenos resultados en el último evento que fue Hot Sale. Después de dos años de pandemia, los argentinos vuelven a apostar cada vez más por viajar a los ritmos que solían hacerlo. En este sentido, este tipo de eventos resultan ser de gran impulso para quiénes están pensando en algún tipo de escapada, puedan finalmente concretarla”.

Los imperdibles

Para quienes estén pensando en recorrer el país, este Travel Sale 2022, Despegar ofrece un paquete a Bariloche de 8 noches, que incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, estacionamiento sin costo y jardín, para viajar en octubre por $78.000 por persona. Además, ofrece la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés.

Almundo, por su parte, ofrece descuentos en hoteles nacionales que alcanzan hasta un 55% off además de la posibilidad de poder financiarlo hasta en 3 cuotas sin interés.

Aquellos que buscan destinos internacionales de playa, pueden contratar un paquete que incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, solárium, sauna, gimnasio, centro de negocios y desayuno sin cargo a Río de Janeiro de 9 noches en diciembre por $122.000. También hay promos a Miami, vuelos Buenos Aires-Miami ida y vuelta en American Airlines desde $202.000. Ambos a través de Despegar.

En Almundo, hay descuentos de hasta un 60% off en Cruceros hacia Brasil partiendo desde Buenos Aires. También hay grandes descuentos en alojamientos que alcanzan hasta el 67% off, como es el caso de las cadenas de hoteles Riu Iberostar, Palladium, Be Live y Oasis.

También se podrán encontrar rebajas en alojamiento de hasta un 30% off en Miami y de un 10% off en Disney. Además, hay códigos con descuentos exclusivos así como tarifas imperdibles en tickets para Disney y Universal.

Los destinos que son furor

En las primeras horas del Travel Sale ya se pudo conocer cuáles son los destinos nacionales e internacionales que son tendencia entre los viajeros.

Hasta el momento, los destinos más elegidos por los argentinos a nivel nacional son Bariloche, Buenos Aires e Iguazú. Mientras que en el ranking de las ciudades internacionales se encuentran en los primeros puestos de la lista Miami, Madrid. En ambos casos, el promedio de estadía es de 6 días.