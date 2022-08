En Grecia dicen que los vinos argentinos son los mejores y este es el motivo

Las experiencias podrían ser miles con los vinos argentinos en el mundo. De hecho son cada día más gratificantes, pero cuando se particularizan es muy bueno. Porque las vivís en la piel.

Una referente del vino y del turismo está de viaje por Grecia y hace unos día en Atenas pudo vivir una de las tantas buenas experiencias que te da el vino argentino. Alejandra Gil Posleman es la gerente de Hospitalidad y Turismo de Rosell Boher y además especialista en vinos.

La noche de Atenas.

"La Sommellerie nos da ese gusto por la cultura gastronómica de los lugares que visitamos, sumergirnos en los pueblos y ciudades y poder degustar sus vinos y comidas típicas es un placer para los sentidos", nos cuenta Alejandra.

"Caminando por el centro histórico de Atenas al pie del Partenón y del Ágora encontré un restaurante de comida típica griega recomendado para visitar por los locales. Su souvlaki, mousakás, y tzatziki fueron de los mejores que he probado", explica la especialista.

Alejandra Gil Posleman.

El restaurante es Mystilli (www.mystilliathens.gr) que es atendido por su dueño Nikolas Karpa y un par de empleados que están muy pendientes de todo lo que sucede.

Y allí ocurrió la sorpresa. Se trata de un país que consume sus propios vinos y "para nosotros fue destacado encontrar un vino mendocino en la lista, dado que en todos los restaurantes siempre hay vinos de variedades y bodegas griegas", comenta Alejandra.

La carta con el vino argentino.

Ante la situación es casi obligado preguntar qué hace ese vino argentino allí. "Hablando con Nikolas le pregunté porqué había elegido un vino mendocino para su carta y con una sonrisa me contestó que eran los mejores", expresó la sommelier. "Le pregunté si conocía Mendoza, me dijo que no pero que sí conocía sus vinos. No te puedo explicar la alegría que sentía ante ese comentario de una persona que vive tan lejos de nuestra linda Mendoza y que se dedica a la restauración desde hace años. La presencia de nuestra industria en un lugar tan importante y turístico como la Acrópolis de Atenas es un logro enorme", se emociona Alejandra.

En Grecia, turistas y locales beben diferentes tipos de vinos y hoy está muy de moda el vino retsina. "Un blanco con aromas de aceite de linaza con un final a pino y un tanto salino, al igual que en Mendoza los enólogos jóvenes están haciendo un hermoso trabajo con las nuevas retsinas", finalizó Alejandra.