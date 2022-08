Día mundial de la papa frita: cómo hacer para que resulten crocantes

Crocantes y algo saladitas, las papas fritas pueden ser la guarnición perfecta para muchos platos. En el día mundial de la papa frita, el chef Leandro Bouzada IG @leandrobouzada, quien comparte en su cuenta de recetas fáciles y consejos junto a su especial ayudante Mini Leo, da todas las claves para que sepas cómo hacer para que las papas fritas resulten crocantes. La papa frita ideal es la que termina siendo crocante por fuera y suave y sedosa por dentro”, asegura el chef que comparte todos los detalles: cortes, tipo de aceite, y el paso a paso de la fritura para que hagas unas papas fritas espectaculares en casa.

El secreto para que las papas resulten crocantes

“Para conseguir esa papa frita ideal que es crocante pero suave, tipo puré por dentro hay una técnica especial. Lo primero que hay que hacer es hervir la papa cinco minutos, sacarla enfriarla y congelarla. Después sacarla del congelador y llevarla directamente a la freidora, que debe estar a una temperatura de entre 150 a 160°C para darles una precocción. Después la última tanda, le das una fritura fuerte a 200, 220°C para que salga bien frita”.

Elegir buenas papas es clave para obtener el resultado buscado. Siempre hay que lavarlas para quitarles el almidón, y secarlas bien.

¿Cuáles son las mejores papas para hacer papas fritas? “Lo primero para tener unas ricas papas fritas es comprar buenas papas. Muchas veces hemos escuchado ‘esta papa tiene mucha agua, esta papa está paposa’.

La ventaja de las papas rejilla. “A mí me gustan más el estilo de la papa pay o la papa rejilla, porque como el contacto con el aceite es mucho mejor, quedan más crocantes. Esto es porque la superficie de la papa entra mucho más en contacto con el aceite por la forma en que está cortada”.

Los pasos antes de freír las papas . “Puede pasar que uno tira la papa frita en una freidora de su casa, o en una olla con aceite y salen todas pegadas. Esto es por el exceso de almidón. Por eso lo ideal primero es lavar la papa, después es a criterio de cada uno si dejan o no dejan la piel. Yo prefiero pelarlas. Después de esa primera enjuagada para retirar el exceso de almidón hay que secarlas entre dos repasadores. Una vez que están bien secas nos preparamos para fritarlas”.

Es importante la temperatura del aceite y que las papas fritas tengan lugar para cocinarse.

Cómo debe ser la fritura de las papas

“Con respecto a la fritura y la cantidad de aceite hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Mientras más aceite tenga el recipiente donde vamos a fritar, la papa va a absorber mucho menos aceite. Otro detalle clave es la cantidad de papas por espacio de aceite que pongamos. La papa siempre tiene que tener espacio para flotar, para volar en el aceite. Sino se cocina apelmazada y no termina quedando crocante, termina creando como una papa media al horno que no es lo que queremos, no quede una papa tiesa tiene una papa que vuelvas la agarrás y es como la papa de que te viene en el delivery no, que que entra como en contacto con su propio calor y con el mismo vapor se ablanda”.