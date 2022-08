Letizia Ortiz y Meghan Markle muestran cómo llevar shorts con estilo

A pocos días de haber llamado la atención con un espectacular vestido con minifalda, Leticia Ortiz volvió a lucir sus piernas usando shorts. Y la misma prenda también formó parte de un estilismo de Meghan Markle, elegante y chic. Usar shorts es tendencia del verano europeo 2022, y las mujeres de la realeza lo adoptaron como un ítem aliado de looks más relajados, ideal para las vacaciones y para exhibir un perfil más cómodo y juvenil.

Así usa shorts Letizia Ortiz: look cómodo y juvenil

Durante su viaje a Palma de Mallorca, la reina Letizia salió de paseo junto al rey Felipe VI y sus hijas, Leonor y Sofía, y no pasó inadvertida su apuesta por unos shorts a rayas de la firma Pimkie.

La reina Letizia lució un look cómodo y juvenil con shorts a rayas.

Lo combinó con camisa blanca y alpargatas planas blancas de Hugo Boss, dos básicos que completaron el outfit con el que Letizia Ortiz volvió a encantar luciendo sus piernas iluminadas por el sol y bien torneadas. El look con shorts de la reina de España llegó pocos días después de que usara el mini vestido estampado con falda corta de Zara.

Y su short de rayas en blanco y azul, ajustado a la cintura, de caída recta y amplia y que llevó con un cinturón a juego en la misma tela de la prenda, provocó la misma sensación y aprobación.

El paseo de vacaciones, en shorts y alpargatas, de los Reyes de España y sus hijas.

Así usa shorts Meghan Markle: look de oficina y chic.

Otra royal que también apostó recientemente a los pantalones cortos fue Meghan Markle. En el caso de la esposa del príncipe Harry, su elección apuntó a un estilismo fresco y juvenil ideal como look de oficina para un día de calor. Meghan Markle no usó shorts durante un paseo de vacaciones, como lo hizo Letizia Ortiz, sino para asistir a un almuerzo el Crosby Street Hotel en SoHo de Nueva York. Y la duquesa de Sussex enseñó la manera perfecta de llevar shorts del modo más chic posible, como si fuera una de las protagonistas de Sex and The City.

Meghan Markle en Nueva York, con shorts y junto al ícono feminista Gloria Steinem.

Meghan Markle usó el short en color azul marino combinado con una blusa blanca con botones, lo ajustó a su silueta con un cinturón Ralph Lauren de color canela a juego con zapatos de gamuza con tacones de Manolo Blahnik, más una cartera con cuentas de Cult Gaia. Más canchera, ¡imposible! Meghan Markle eligió shorts que llegan justo por encima de la rodilla.

Igual que la reina Letizia, si bien se trata de una prenda entallada tiene un diseño sutilmente cuadrado y ancho. Y cada una a su estilo y en ocasiones diferentes, mostraron cómo llevar shorts con estilo.