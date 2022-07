Prepárate para ver a Máxima de los Países Bajos en jeans

Máxima de los Países Bajos se anima a todo y consigue nuevas tendencias de lo más rompedoras. Eso sí, siempre bajo la elegancia y el saber estar que le caracteriza. Su amor por la moda ha hecho de su estilo más personal una fuente de inspiración y un referente para una generación de royals que han convertido a la moda en una de sus mejores armas de expresión. Ahora ¿te la imaginas con jeans?

Causa furor: Máxima de los Países Bajos en jeans

La monarca es una gran inspiradora de propuestas para recrear nuevos y osados looks. ¿Quién dijo que una reina no puede usar jeans? Máxima de Holanda dejó muy claro que, para lucir esta prenda, no existe ningún protocolo que valga.

Máxima de los Países Bajos, dio cátedra de estilo en una de sus últimas apariciones públicas. Eso sí, dejó atónitos a más de uno que tiene acostumbrados a sus looks más formales.

Esta vez, causó furor cuando se la vio en jeans. Sí, con un modelo denim que dejó sin palabras a más de uno. La realidad es que no es común ver a una royal vistiendo este tipo de ítems. Sin embargo, al hacerlo, dejó al descubierto la versatilidad del diseño que llamativamente puede adaptarse a cualquier ropero.

Otra idea de Máxima llevando jeans holgados, básica y cárdigan- Fuente: Pinterest

Una pionera: Sí, una reina con jeans

El look de Máxima fue muy acorde a su cita. Llevó puestos unos jeans sueltos que acompañó con una blusa en tono blanco y un maxi volado en una de sus mangas lazada. En cuanto al tipo de jean que eligió, fue uno bastante ancho con raya marcada al medio. Ese fue un detalle que le dio más seriedad.

Máxima de los Países Bajos con un look más casual, jeans y blusa - Fuente: Para Ti

Como cierre perfecto, sumó unos stilettos azules, un pañuelo estampado con fondo blanco y una cartera de mano en color azul noche. Sin dudas, el gran acierto de este outfit estuvo en el tipo de prenda superior, ya que se jugó por una blusa con carácter propio.

Por otro lado, ese jean elegido, en realidad se asemeja a la morfología de un clásico pantalón ancho sastrero. Salvo que, en este caso particular llamó la atención porque fue realizado en denim.

Existen más ideas con un jean inspirado en el look de Máxima. Mira este look trendy donde se ve que la tela de jean es una de sus preferidas y las complementa de muchas maneras. En esta oportunidad, se ve que lo luce como un clásico jean, como camisa y hasta como una jardinera. Máxima luciendo jeans en todas sus expresiones - Fuente: Nouveau

¿Cuál de todas sus propuestas con jeans prefieres tu?