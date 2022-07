Una guía para que comprar un vino sea mucho más fácil

Los vinos argentinos están viviendo una revolución de calidad que no se detiene, cosecha tras cosecha, y la comunicación del mismo no se mantiene al margen, amplificando su llegada a un público cada vez más amplio.

Esta demanda de contenidos frescos, bien informados pero contados de forma entretenida ha motivado al sommelier Mariano Braga a seguir innovando. Y es que Mariano nunca para: desde lanzar el podcast MeLoDijoBraga y llevarlo al primer puesto en la Argentina convirtiéndolo en el más escuchado del país en la categoría “Gastronomía”, pasando por sus multipremiadas cartas de vino en su recordado restaurante Pampa Roja (Santa Rosa, La Pampa, Argentina) y hasta su nominación en dos oportunidades como uno de los comunicadores de vino más influyentes del mundo por The International Wine And Spirit Competition (IWSC).



Hoy Mariano vuelve a sorprender a su fiel audiencia y lanza al mercado una innovadora guía digital de vinos argentinos, que propone un recorrido de una punta a la otra del territorio en donde cuenta, entre otros temas, cómo influye cada zona y cuáles son las etiquetas que no se pueden dejar de probar.

Mariano Braga es un sommelier y comunicador de vinos argentinos.

A través de su plataforma de educación virtual en donde brinda cursos y talleres online para todo el mundo, sus recomendados, una guía confiable donde comparte con todos aquellos que quieren saber más de vinos, sus etiquetas preferidas de Argentina.



Guía digital 2022 "Los Vinos Argentinos, que a mí me encantan” es una selección caprichosa, 100% personal, con decenas de vinos que para Mariano tienen un gran significado y en los que confía y disfruta. “Es la primera vez en 20 años que realizo una guía con mis vinos preferidos de Argentina, un abanico espectacular de estilos y rangos de precio en donde por lo que pagas por una botella, que quizás no te termina gustando, vas a encontrar decenas que seguro te van a volar la cabeza”, comenta Mariano Braga.

La publicación comienza con la editorial escrita de puño y letra por el reconocido geofísico Guillermo Corona, quien ha tomado relevancia en los últimos tiempos gracias al interesante material que publica.

“Se puede decir que es un listado de etiquetas plurales, van a encontrar muchísimos vinos de supermercado y amigos del bolsillo, para el día a día. Y, también, va a haber de los otros, de los que se reservan para momentos especiales. Pero, fundamentalmente, es una guía con recomendaciones bajadas a tierra, con muchas referencias que se pueden comprar en el supermercado chino del barrio… vinos en los que no se tiene que dejar el sueldo, vinos que me acompañaron históricamente, que compraba en Argentina y también están todas las novedades que hoy bebo a diario viviendo en España“, finaliza el sommelier.