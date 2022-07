Tres trucos para conservar el aguacate o palta abierto y que no se oxide

El aguacate es uno de los alimentos que más protagonismo tiene en las cocinas de todo el mundo. Conservarlo en buen estado cuando se encuentra abierto suele ser todo un desafío. Por suerte para todos, existen varios trucos para lograr esto y evitar que se oxide con rapidez.

Aguacate: 3 ideas para conservarlo a la perfección

1. Zumo de limón



El del zumo de limón es uno de los trucos más conocidos que existe. El procedimiento es tan rápido como sencillo: basta con cubrir la parte abierta del aguacate con este líquido y con llevar al refrigerador.



Esto último es fundamental ya que, en este y los otros secretos para conservar el alimento, el frío nunca puede faltar.



Hay quienes dicen que en vez de zumo de limón se puede pincelar con un poco de aceite. Grave error: esto no ayuda a retrasar el proceso de oxidación del aguacate.



Lo mismo ocurre con el agua fría: sumergirlo en un bol con este líquido y conservarlo en el refrigerador no brinda los resultados que se buscan.



2. Film transparente



La oxidación del aguacate se produce porque la parte interna del mismo entra en contacto con el aire. Es por esto que una de las mayores claves pasa por evitarlo.



Para que el método del film transparente sea eficaz, este tiene que estar bien pegado al aguacate (de más está decir que hay que guardarlo en la heladera).



A diferencia de los otros dos secretos que se mencionan en este artículo, este cuenta con la ventaja de que es el único método que no modifica el sabor de la fruta.



3. Cebolla morada



Es la mejor idea de todas, ya que es la que más tiempo de conservación le da al aguacate: mientras la del limón y el papel film ayudan a mantener fresca la fruta por unos 3 días, esta acción puede dar resultados hasta por una semana.



Basta con cortar un poco de cebolla morada en julianas y con introducirlas sobre la base del recipiente de plástico que se llevará al refrigerador.



Algo importante a tener en cuenta es que la pulpa del aguacate no tiene que estar en contacto con la cebolla: lo que estará apoyada es la piel del mismo.



Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.

