A qué se dedica la madre de Máxima de los Países Bajos

Máxima de los Países Bajos es la primogénita de María del Carmen Cerruti y Jorge Zorreguieta, personas que estuvieron en la mirada pública por años debido a que su padre fue cómplice de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Con los años la familia tuvo que atravesar por otros momentos complicados vinculados como la muerte de uno de sus integrantes.

María del Carmen Cerruti tiene 78 años y vive en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde tiene la gran ayuda de su hijo Juan quien vive cerca. Actualmente, la mujer está jubilada y nunca trascendió si trabajó en algún momento de su vida, pero desde que fue madre se dedicó a criar a sus tres hijos en el departamento que tenían en Barrio Norte.



Conoció a Jorge Zorreguieta cuando éste estaba casado con la escritora y filósofa Marta López Gil, y tenía tres hijas: María, Ángeles y Dolores Zorreguieta. Lo poco que se sabe es que mantuvieron un romance clandestino hasta que él se separó de su esposa y pese a la diferencia de 16 años, la relación funcionó perfectamente.

Contrajeron matrimonio y se mudaron al barrio de la Recoleta, donde le dieron la bienvenida a Máxima de los Países Bajos en 1971. Luego llegaron Martín, en 1972; Juan, en 1982; e Inés, en 1984, quien se quitó la quita en 2018 y generó un gran dolor en toda la familia, incluso Máxima volvió a Buenos Aires para acompañar a su madre.

Máxima de los Países Bajos y la pérdida de su hermana Inés

La familia perdió al patriarca del clan en 2017: Jorge Zorreguieta falleció a los 89 años luego de una larga lucha contra la leucemia. Lo que ninguno esperaba es que un año más tarde iban a tener que atravesar por el suicidio de la menor de los hermanos, Inés, un dolor que María del Carmen Cerruti nunca pudo superar.

Inés Zorreguieta tuvo toda su vida problemas de anorexia y depresión, los cuales la llevaron a tomar esta trágica decisión. Era la debilidad de Máxima de los Países Bajos y por ello la protegía todo el tiempo, al punto de decirle varias veces que se mudara con ella a Holanda y se encontró completamente desolada al enterarse de la noticia.

Inés Zorreguieta sosteniendo a Ariane de los Países Bajos. Fuente: Hola

La joven de 33 años había hecho su tesis de psicología sobre las diferentes formas en las que se suicidan los hombres y las mujeres, y su familia ya estaba alerta de estas tendencias. Inés Zorreguieta fue encontrada sin vida en su casa por una amiga y su madre, y las autoridades llegaron a la conclusión que se trató de una muerte "por causa dolosa".

Inés Zorreguieta fue la madrina de Ariane de los Países Bajos y siempre tuvo un excelente vínculo con sus sobrinos. "Mi querida y pequeña hermana Inés estaba enferma. no podía encontrar la felicidad, no conseguía sentirse mejor y no podría curarse. Nuestro único alivio es que ella está, al fin, en paz", expresó Máxima de los Países Bajos cuando retomó sus actividades laborales.



¿Conocías este detalle de la vida de Máxima de los Países Bajos?