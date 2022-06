Luis Ventura habló del escándalo internacional por el que fue denunciado penalmente

Máxima Zorreguieta regresó de visita a la Argentina para el cuarto aniversario de la muerte de su hermana, Inés Zorreguieta. La mujer era la menor de siete hermanos: María, Ángeles y Dolores (del primer matrimonio de Jorge Zorreguieta), Máxima, Martín y Juan (del segundo de su papá). Ella tenía 33 años y fue en 2018 cuando la encontraron sin vida en su cuarto del departamento ubicado en calle Río de Janeiro al 200, en el barrio porteño de Caballito.

La Reina de los Países Bajos intentó esconderse de los flashes y se desconoce mucho sobre sus movimientos en el país. Sin embargo, algo que trascendió fue el dolor de cabeza que le provocó su hija: la hija quiso salir a manejar el auto de su abuela y se alejó de la gente de seguridad.

Mientras hablaban sobre este tema en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, Luis Ventura aprovechó el momento para recordar un escándalo internacional que desató varios años atrás. "Yo fui denunciado penalmente por la embajada de los Países Bajos, a propósito de un material que recibimos de Máxima gateando en la cocina con su hija, que era una criatura, y que publicamos", indicó al aire.

Reina Máxima

Y agregó: "Además me la siguieron, apelaron y fueron hasta la última instancia. Esto fue en la revista Paparazzi, pero más allá de eso, me empezaron a seguir. Recibía cartas documento en Lanús, venían a mi oficina… no sé si me pincharon el teléfono".

Finalmente, expresó: "Yo después me enteré que quien entregó el material le había robado la cámara a Máxima, nosotros no sabíamos eso. Y habían pasado diez años y seguía viniendo personal de la embajada a revisar las oficinas".