Cuatro trucos sencillos para evitar que las manzanas se oxiden una vez cortadas

La manzana es una de las frutas que más se consumen, pues son súper versátiles y deliciosas. Pero tienen un gran defecto: ¡se oxidan muy rápido una vez que las cortas! Si bien el color café no quiere decir que no se puede comer, no resulta agradable a los ojos.

Una buena noticia es que existen algunos simples trucos para evitar que las manzanas se oxiden. ¡Vamos a descubrirlos!

¿Cómo evitar que las manzanas se oxiden?

1. Pincela o sumerge las rodajas de manzana en jugo de limón

Es el truco más antiguo de todos. La alta acidez y el bajo pH del jugo de limón desactivan la enzima que causa el oscurecimiento. Esencialmente, el ácido reacciona con la enzima antes de que la enzima y el oxígeno tengan la oportunidad de reaccionar con la manzana.

Rocía las manzanas rápidamente con jugo de limón o diluye unas gotas de jugo de limón en agua y remoja las rodajas de manzana. Si no tienes limones frescos prueba con jugo de limón embotellado, limonada o incluso jugo de naranja; siempre que sea ácido, se oxidará más lentamente. El vinagre también funciona debido a su acidez, pero su sabor invadirá la fruta.

2. Remoja las rebanadas en agua salada

Quizás recuerdes de la química que la sal también se llama cloruro de sodio. Sus componentes químicos homónimos evitan que el oxígeno llegue a la superficie de las rebanadas. Después de todo, es el conservante más antiguo de la naturaleza. Solo ten mucho cuidado de no agregar demasiada sal. Usar ½ cucharadita o menos en una taza de agua hará el trabajo sin alterar el sabor de la manzana.

Evitar que las manzanas se oxiden es muy sencillo. | Fuente: Robson Melo (Unsplash.com)

3. Sumerge las rebanadas en agua con miel

Gracias a un compuesto peptídico que se encuentra en la miel, este método desactiva la enzima de oxidación. Un buen remojo puede mantener las rebanadas de manzana blancas durante más de un día. Este truco también funciona para vegetales como papas y otras frutas como peras.

4. Sujeta las rebanadas con una banda elástica

Prueba este truco siempre que estés cortando una manzana en rodajas para llevar como snack. Protege las lonchas de la exposición al aire. Todo lo que necesitas es un cuchillo y una banda elástica gruesa y apretada. Tienes que cortar la fruta y después “volverla a unir” con la liga.

¿Cuál de estos cuatro trucos para evitar que las manzanas se oxiden te gustó más?