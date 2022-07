La sorprendente colección de carteras lujosas que tiene la hija de Kim Kardashian

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, demostró ser una digna integrante de su familia al dejar ver que posee una impresionante y lujosa colección de carteras. A continuación, te contamos cuáles son algunas de las marcas que posee y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Madre e hija, unidas por un abrazo - Fuente: Instagram Kim Kardashian (/kimkardashian)

Digna hija de Kim Kardashian: así es la colección de carteras de North West

Siendo hija de Kim Kardashian y Kanye West, y sobrina de las hermanas Kardashian, el hecho de que North West sea famosa desde el preciso instante en que nació no resulta para nada sorprendente.



A sus 9 años, parece seguir los pasos de su madre y tener tanto su personalidad como la de su padre. Al menos así lo demuestra en su perfil de Tik Tok, en el que dispone de 6,9 millones de seguidores y cuenta con la autorización y el control de la propia Kim.







Hacia fines del año pasado, North West subió un breve video en el que dejó entrever lo que es su armario. En el mismo, hubo algo que llamó la atención de forma particular: se trata de su impresionante colección de carteras.



A simple vista, se puede apreciar que la misma se encuentra compuesta por marcas de lujo como Louis Vuitton, Dior, Balenciaga y Fendi. Incluso hay modelos más que especiales, como es el caso de los que pertenecen a la icónica diseñadora Judith Leiber.

North West y la polémica de sus carteras: por qué su video fue eliminado

Al poco tiempo de publicado el video en cuestión, muchos notaron, no sin asombro, que el mismo había desaparecido de forma misteriosa del perfil de Tik Tok.



Nadie dio explicaciones al respecto y, hasta el día de hoy, se desconoce qué fue lo que pasó. En este sentido, muchos especulan con que North West habría subido el video sin el consentimiento de su madre y que, por este motivo, Kim Kardashian la obligó a eliminarlo.



Esta hipótesis no sería descabellada ya que no es la primera vez que ocurre algo de este estilo. También hace unos meses, la hija de Kanye West había iniciado una transmisión en vivo y, en la misma, se encargó de hacer un recorrido por toda la casa.



Como si fuese poco, este terminó cuando North entró al dormitorio de su madre, quien no sabía que la pequeña estaba grabando en vivo.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de estas curiosidades vinculadas a North West, la hija mayor de Kim Kardashian?