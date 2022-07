La paradisíaca playa que eligió Alejandro Fantino para comprometerse con su novia

Alejandro Fantino y su novia, Coni Mosqueira, se comprometieron en uno de los sitios más sorprendentes del sureste de Europa. En una de las playas más paradisíacas del mar Egeo ella le dijo "sí" y todo quedó registrado en sus redes sociales.

“El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SÍ fue lo más mágico de mi vida”, expresó la modelo para contar a sus seguidores de Instagram el gran paso que junto a Fantino habían dado como pareja. Los futuros marido y mujer se encuentran viviendo unas vacaciones soñadas en las playas de Santorini, en Grecia.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en Santorini.

Los secretos de Santorini

Este es sin dudas uno de los destinos más sorprendentes de Europa. Santorini es el destino ideal de miles de viajeros que buscan sus típicas casas blancas encaladas agarradas a las laderas, sus vistas espectaculares, sus hermosas playas, su mar azul intenso y, por su puesto, su excelente gastronomía y cocktelería reconocida a nivel mundial.

"Las playas volcánicas de Santorini no son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su diversidad, su encanto particular y el color cambiante de la arena o las piedras que las tapizan. Perivolos, la playa Blanca, la playa Roja, Baxedes, Pori con su puerto y sus casitas de colores, son nombres que no hay que olvidar. Un entrono abrupto y duro, roca roja, blanca, negra, y el mar azul…", expresa el sitio islasantorini.es.

La capital de este sitio es Thira y su principal puerto el de Athinios. Este destino ha sido habitado al menos desde el 3000 a. de C. por los fenicios, tiene su apogeo del 2000 al 1600 a. de C., año que interrumpió su desarrollo debido a la tremenda explosión del volcán. Existe una teoría, según la cual, en Santorini pudo encontrarse la perdida Atlántida.

Santorini es un pueblo mediterráneo con historia, hermosas vistas, fiestas al atardecer, rutas del vino, excursiones culturales y playas paradisíacas que enamoran a todo visitante.