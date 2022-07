Tres prendas de Carolina Herrera que elige la reina Letizia Ortiz para lucir en eventos importantes

Carolina Herrera fundó la firma que lleva su nombre en los años 80 y desde sus inicios se identificó con el lujo y la calidad, hasta convertirse en una de las mujeres mejor vestidas del mundo. Sus prendas son de las más cotizadas por el jet set y las royals no se quedan atrás, principalmente la reina Letizia de España.

La diseñadora venezolana de 83 años se ganó la admiración de celebridades internacionales como Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Halle Berry, Beyonce, Salma Hayek y Celine Dion, entre otras. Además, la especialista en moda y editora jefa de Vogue, Anne Wintour, es una fanática de sus creaciones y las elogia constantemente.

"Cuando queremos que alguien luzca especialmente glamuroso en las páginas de Vogue siempre recurrimos a Carolina Herrera, ella personifica a la perfección el poder y la positividad del estilo americano. Ella fue, y sigue siendo, para muchas mujeres, la verdadera chic", expresó Wintour en su propia revista.

Los looks de la reina Letizia

Un elegante vestido rojo

Los reyes Letizia y Felipe de España se reunieron con el equipo español que participó de los Juegos Olímpicos en Tokio para desearles éxitos y hablar con ellos. En esta ocasión, la monarca consorte eligió un clásico vestido rojo de Carolina Herrera, uno de los colores por los que más apuesta la marca.



La prenda fue de corte midi con un falda estilo corola y lo combinó con unos stilettos del mismo tono, también la maison venezolana. Su look quedó en perfecta sintonía con la ropa de los deportistas, ya que la bandera española tiene detalles rojos y así lo lucieron en sus zapatillas y las remeras.

El clásico blanco

Desde hace tiempo que la reina Letizia apuesta por la fast fashion de firmas como Mango, Zara y H&M, pero en los eventos formales elige la Alta Costura. El pasado mayo, Tamim Bin Hamad Al Thani, jeque de Catar, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al-Thani, visitaron España y la ex periodista no dudó en apostar por un elegante look.

La prenda en cuestión, de Carolina Herrera, fue un vestido blanco corte evasé y largo midi, con cuello caja y manga corta. Los detalles con flores celeste le dieron un toque distinguido y el celeste de los pétalos los aprovechó para combinar con sus stilettos y clutch.

La tendencia Barbiecore

Este año comenzó la tendencia Barbiecore que consiste en utilizar prendas rosas o fucsia, y uno de los que lanzó esta moda es la firma Valentino en su colección Primavera Verano 2022. Esto lo potenció la nueva película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Golsing, y Letizia de España no se quedó atrás. La reina Letizia de España en el Teatro Real de Madrid. Fuente: YouTube ¡Hola!

Para un compromiso en el Teatro Real de Madrid, la consorte lució un vestido fucsia de Carolina Herrera, confeccionado exclusivamente para ell: la silueta es estilo ladylike con largo midi, cuello redondo, sin mangas y botones delanteros que le dan un detalle único. Letizia de España sabe cómo adaptar la moda a sus necesidades reales.



¿Qué te parecen los looks de Carolina Herrera que usó la reina Letizia?