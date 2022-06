Charlene de Mónaco y el peinado más atrevido jamás visto en una royal

Charlene de Mónaco siempre se caracterizó por tener el pelo corto, al igual que su predecesora, la famosa actriz y princesa consorte de Mónaco, Grace Kelly. Sin embargo, la esposa de Alberto II fue un paso más allá y deslumbró a todos con un look rebelde, totalmente inesperado para una royal europea.

La ex nadadora se rapó los laterales de la cabeza, un corte llamado "half shaved hair", un look punk y vanguardista que le quedó espectacular. Un estilo muy parecido al que utilizaron celebridades como Katy Perry y Scarlett Johansson, pero es la primera vez que un integrante de la familia Grimaldi se revela con un look así.

"Es un corte muy moderno y resulta bastante chic. En este caso, como Charlene tiene el rostro ligeramente redondeado, lo lleva de manera acertada, ladeado en la parte frontal para no potenciarlo aún más. La ventaja de este corte es que no hace falta ni peinarlo", indicó el peluquero Maison Eduardo Sánchez a Vanitatis.

Y agregó: "Si se tiene el cabello liso, queda bien de forma automática, y si el pelo tiene movimiento y algo de onda, también resulta muy favorecedor, con más volumen en la parte superior. Además, se puede ya ir haciendo una transición a un cabello aún más largo y no tan rapado".

Charlene de Mónaco en Sudáfrica. Fuente: Instagram @hshprincesscharlene

Este corte de cabello tuvo lugar tiempo después que comenzaron las complicaciones en su salud. Cabe recordar que Charlene de Mónaco sufrió una infección grave de oído, nariz y garganta, que originó "problemas graves de sinusitis y deglución" y durante seis meses no pudo comer sólidos, por lo que bajó mucho peso.

Según su cuenta de Instagram, en mayo del 2021, la Princesa de Mónaco ya tenía este look cuando publicó una foto en Sudáfrica. En la imagen se la vio con el pelo rapado, ayudando a curar a un rinoceronte que fue víctima de la caza furtiva de la zona: "Mi más sincero agradecimiento por mantener a salvo a nuestra vida silvestre y rinocerontes. Con todo mi amor y respeto".

El estilista Gabriel Llano, quien trabaja en el salón Moncho Moreno, cree que raparse fue una manera que tuvo Charlene de Mónaco para rebelarse y romper con los estereotipos que se tiene en las realezas. Hoy, la Princesa consorte dejó crecer su cabello, pero en las últimas fotos que publicó está platinada, un color mucho más claro del que ya tenía.







¿Qué te pareció el look de Charlene de Mónaco?¿Te animarías a lucirlo?