Novedades gastronómicas, un café ejemplar, otro vuelo internacional sale de Mendoza, los que no trabajan hoy y más

Una "ensalada" es, en términos generales, un plato que combina hortalizas frías (como lechuga, rúcula o espinaca) y varias verduras cortadas, mezcladas y aderezadas —fundamentalmente con sal, aceite vegetal y vinagre— solas o con otros alimentos.

Hoy, para empezar la semana, te cuento una serie de noticias cortitas, mezcladas, a modo justamente de ensalada. Son noticias de esas que uno se entera entre pasillos y dimes y diretes; pero también hay información muy útil para que te manejes en la jornada.

Es decir, una mezcolanza, un menjunje de información para charlar mientras tomás el café o apenas llegás al trabajo.

Por qué varias reparticiones públicas hoy no trabajan

El 27 de junio es el Día del Empleado Público de la Administración Central de la Provincia de Mendoza: así lo dice la Ley 8570/13, y se declara al día como no laborable.

Este asueto le corresponde a toda la Administración Central, incluyendo a Defensa del Consumidor, Subsecretaría de Trabajo, Ventanilla Única, Administración Tributaria de Mendoza (ATM), Dirección de Personas Jurídicas, Ministerios de Cultura, de Hacienda y Finanzas y todos aquellos organismos que no cuentan con un día especial de celebración.

De esta manera, el personal de las oficinas del Registro Civil trabajará con normalidad. La medida se debe a que el Registro Civil tiene un día de asueto propio, el 17 de noviembre. Así, todas las oficinas de Mendoza permanecerán abiertas.

En el caso de la Dirección General de Escuelas (DGE), solo las oficinas que dependen de la Administración Pública no atenderán al público. Sí lo harán el resto de las delegaciones y dependencias que funcionan por fuera de la Administración Central. Habrá normal dictado de clases en las escuelas que dependen de la Dirección General de Escuelas, debido a que los docentes tienen como día propio el Día del Maestro. También trabajarán los docentes con cambios de funciones o misiones especiales.

La Casa de Gobierno.

La atención en el Ministerio de Salud, hospitales y centros de salud será normal, debido a que les corresponde el asueto el Día de la Sanidad, establecido el 21 de septiembre, al igual que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

Bomberos y Policía de Mendoza prestarán servicios con normalidad.

Defensa Civil: Trabajará con normalidad.

Ministerio de Turismo: los empleados trabajarán normalmente, porque el Día Internacional del Turismo es el 27 de septiembre.

Instituto Provincial de Juegos y Casinos: Casino de Mendoza, con sus respectivos anexos, quiniela y sus respectivos sorteos y administración funcionarán normalmente, debido a que tienen su día propio el 15 de marzo.

Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): no adhiere, ya que les corresponde el 22 de septiembre, por el aniversario del instituto.

Transporte: serán normales todas las frecuencias, inclusive las del Metrotranvía y los servicios de la Sociedad de Transportes Mendoza.

La Dirección Provincial de Vialidad trabajará normalmente y en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial solo harán guardias los guardaparques, inspectores y brigadistas.

Iscamen y Contingencias Climáticas tendrán guardias asignadas el día lunes.

Retorna un vuelo muy esperado

El grupo LATAM anunció que, a partir del mes de noviembre, retoma las rutas Mendoza – Lima y Buenos Aires – Río de Janeiro.

En el caso de Mendoza-Lima, a partir del 3 de noviembre la compañía reiniciará su operación entre el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con 3 frecuencias semanales los días jueves, viernes y domingo. La ruta operará con aviones Airbus A320, configurados con 174 asientos.

Otro vuelo de Latam que sale desde Mendoza.

Con el reinicio de esta ruta, la provincia recupera los destinos operados por la compañía pre pandemia. De esta manera, Mendoza estará conectada con los 3 centros de conexión de LATAM: Sao Paulo, Santiago de Chile y Lima.

“Es una excelente noticia para la conectividad del país, ya que no sólo nos permite brindar una mejor propuesta de servicio para nuestros pasajeros sino que además, potencia a Argentina en el exterior”, afirmó el Gerente Comercial de LATAM en Argentina, Javier Macias.

Un café que da el ejemplo

En Calle Gral. Espejo 142 de Ciudad de Mendoza abrió sus puertas "Christopher ST" un nuevo café/restó inspirado en la inigualable Christopher Street de Nueva York, mundialmente famosa dentro de la comunidad Pride. Se trata de un lugar que está destinado a la inclusión laboral de la comunidad LGBTIQ+ y que propone disfrutar de excelentes momentos en un ambiente friendly.

Es un lugar ameno, con buena energía y sobre todo con excelentes opciones para desayunar, almorzar, tomar el té y por qué no compartir unos buenos cocktails al atardecer. El objetivo de Christopher ST es que quienes lo visiten se sientan a gusto en un espacio distendido, ameno y con buena onda.

El espacio está preparado, también, para quienes buscan un espacio tranquilo para trabajar durante el día o simplemente poder comprar un café para llevar acompañado de alguna de las exquisiteces que se ofrecen.

Durante la apertura la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario, comentó: “Estamos acompañando la apertura de este nuevo espacio que no sólo genera trabajo inclusivo para la comunidad lgbtiq+ sino que además acompaña a la propuesta turística que ofrece la provincia de Mendoza. Hemos sumado más vuelos, estamos aumentando la conectividad del destino Mendoza y estos espacios son un gran atractivo para el turismo”.

El staff de Christopher ST.

Por su parte, Rocco Arnulphi, gerente del lugar, dijo: "Abrimos nuestras puertas con la ilusión de sumar nuestro granito de arena hacia un mundo de diversidad e inclusión. Dentro de nuestra identidad, la frase 'Love is Love' deja traslucir la necesidad de nuestra sociedad a no hacer etiquetas y/o juzgar a las personas por sus elecciones o gustos. Acá todos son bienvenidos. Somos todos personas que sentimos, sufrimos, nos alegramos, lloramos y reímos. Debemos aprender a convivir juntos e intentar ser felices. Esto no es un espacio exclusivo para la comunidad Pride. Al contrario, estamos felices de poder dar la bienvenida a quien quiera y entienda que puede pasar un buen rato con nosotros”.

Rocco Arnulphi junto a la ministra de Turismo y Cultura Nora Vicario.

Avances en el mundo de los gastronómicos y hoteleros

Periodistas de distintos medios de comunicación se reunieron en AEHGA -Asociación empresaria hotelero gastronómica y afines de Mendoza- para conocer los proyectos en los que viene trabajando la Asociación en el 2022. Beatriz Barbera, presidente de la institución, dio una cálida bienvenida y comentó sobre los proyectos encarados por su gestión. Todos estos vienen a colaborar con la recuperación del sector luego de casi dos años de una profunda crisis producto de la pandemia.

En lo que respecta a gastronomía, se viene trabajando en un ambicioso plan cuya intención es ubicar a Mendoza como referente en la gastronomía nacional e internacional, el cual cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. El primer y segundo Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, ha permitido sentar las bases para que desde este año los municipios se involucren a través de foros locales con referentes regionales que permitirá construir una tercera edición para mediados de octubre.

Testa en el momento en que hizo su presentación.

Además, gracias a profesionales comprometidos en pos de generar una gastronomía de identidad, se ha logrado saldar algunas deudas con el sector en materia de políticas turísticas. Esta semana la senadora provincial, Gabriela Testa, presentó un proyecto que apuntala a la gastronomía como política de Estado. También, junto al Emetur y la UNCuyo se está armando el observatorio gastronómico provincial, dándole entidad a los más de tres mil gastronómicos registrados.

Desde el sector hotelero, también se está trabajando para seguir profesionalizando al sector con un meticuloso plan de capacitaciones, que recorre la provincia con cursos destinados a todo el personal de hotelería. En tanto, desde AEHGA se está desarrollando una renovada web para que turistas que llegan a la provincia sin reserva de alojamiento previo, ingresen por un código QR a la oferta turística registrada; desalentando de esta forma a aquellos que funcionan en la clandestinidad, problemática que afecta considerablemente la actividad.

Algo no menor, es la apuesta que hoy se está realizando para fortalecer el turismo de congresos y deportes, ya que implican una importante tracción de personas, principalmente en los meses de menor tránsito de turistas.

Beatriz Barbera.

Por último, Beatriz Barbera contó sobre el fuerte vínculo que AEHGA ha generado: en primer lugar con la comunidad, dando espacios de capacitaciones a quienes desean insertarse en el mercado laboral; segundo, sensibilizando al sector en materia de género y diversidad resaltando el espacio de las mujeres y minorías; y por último, en la formación en sostenibilidad como instrumento necesario para generar un triple impacto, es decir, hacer un turismo amigable con el medioambiente y las comunidades locales, convirtiéndolo en un modelo de negocio.

Una feria de carreras para saber todo lo que podés estudiar en Mendoza

Once instituciones, públicas y privadas, son parte de la Expo Educativa Mendoza que este 2022 se desarrollará a partir del martes 28 de junio y se extenderá hasta el sábado 2 de julio. Se trata de una propuesta a la que jóvenes y adultos podrán asistir de manera presencial o virtual ya que estará disponible en la plataforma digital: www.expoeducativa.mendoza.edu.ar

La Dirección General de Escuelas, Ciudad Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat, Universidad de Congreso y el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales son las casas de estudio que se sumaron a esta nueva edición de la Expo Educativa de Mendoza, un encuentro que reúne a todas las carreras de nivel superior de Mendoza que se mostrarán en las Naves UNCUYO y Cultural y también online.

La Universidad Nacional de Cuyo será la anfitriona y este año además de presentar su oferta académica entre otras actividades articulará con algunas de estas instituciones siete propuestas bimodales, que tendrán lugar en la Sala Verde de la Nave UNCUYO y a su vez se transmitirán por Youtube.

Estudiantes y el público en general podrán participar de charlas temáticas, por grupos de carreras, en las que podrán escuchar testimonios, entrevistas, consejos orientadores y mucho más.

Para conocer todas las actividades de la Expo Educativa Mendoza hacer clic aquí.

El Cornelio Moyano presenta una muestra imperdible

El IANIGLA, instituto del CONICET, celebra sus 50 años y lo festeja con una muestra museográfica en el espacio de Playas Serranas, en el Parque Gral. San Martín. Se trata de “Además de Glaciares, hay GRUPO”, que estará abierta al público desde el 30 de junio.

A través del recorrido por la exposición se podrá explorar cómo la nieve, los anillos de crecimiento de los árboles, las expediciones a los glaciares, el estudio de las rocas y los fósiles ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Además, permiten reconstruir los paisajes y el clima del pasado y predecir los cambios ambientales futuros.

Habrá talleres y charlas en relación a la muestra, para conocer más sobre ciencia.

A través de las redes del Museo Moyano y del IANIGLA se pueden conocer todas las actividades en las que se puede participar.