La receta del menudo rojo estilo Jalisco

Para quienes no lo sabían, el platillo menudo rojo estilo Jalisco tiene una curiosidad en particular, que probablemente no muchos conozcan. En los lugares típicos, lo disfrutan luego de una resaca, porque gracias a sus ingredientes "dicen" que ayuda a recuperar la energía perdida y dejar atrás lo que pudo ser una noche de juerga.



Ante esta noticia, qué mejor que hacer la propia receta casera y saborearlo en casa. Veamos qué se necesita y manos a este manjar.

Ingredientes que se necesitan para preparar un sabroso y casero menudo rojo estilo Jalisco.

1,5 kilo de carne (panza de res) y patas.

1 cebolla.

1 ajo.

1 manojo de yerbabuena.

100 gramos mejorana.

10 limones.

sal al gusto.

6 chiles anchos.

Receta de menudo rojo estilo Jalisco - Fuente: CurioSfera-Recetas.com

La receta: Cómo hacer menudo rojo estilo Jalisco

El tiempo de preparación será aproximadamente de 120 minutos, con dificultad baja. Esta receta es para 10 porciones y se calcula que cada una aporta unas 320 calorías, ¡que lo valen!

Ahora bien, lo primero que se debe hacer es lavar muy bien el menudo de res o vaca con el limón. Eso es para quitarle el olor característico y también, la grasa. En lo posible, para quienes tienen paciencia, se puede dejar hasta 2 horas hasta que quede bien tierno.

Luego, se lo pone a cocer con bastante agua junto con una cebolla (que tenga el tallo incluido), ajo y yerbabuena.

Una vez que ya esté bien cocido, se tiene que sazonar a gusto con sal. La cantidad siempre varía en función del gusto del cocinero, pero la recomendación es no exagerar.

Luego, se ponen a cocer los chiles y una vez que ya estén listos, se deben colarlos y agregarlos al menudo.

Finalmente, ya está listo para emplatar y servir. Sin embargo, si la intención es lucirse, sobre todo para quienes se cuidan de los excesos, existe un truco en esta receta.

Este platillo de menudo rojo estilo Jalisco puede ser mucho más sano y para eso, se recomienda que se utilice carne magra. Como un plus, también se sugiere que se sirva bien caliente, acompañado de cebolla picada, orégano y chiles.

Ahora sí, cuéntanos si lo hiciste y cómo te ha salido.

Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.