Esto es lo que la reina Isabel II lleva en su icónico bolso negro

La Reina Isabel II hizo una aparición sorpresa en un sketch cómico que involucró al amado oso de Paddington para comenzar el concierto del Jubileo de Platino. En la hilarante parodia, la monarca se sentó frente al personaje animado mientras planeaban compartir una taza de té.

¿Qué guarda la Reina Isabel II en su bolsa?

La Reina Isabel II, que celebra 70 años en el trono, compartió su amor por los sándwiches de mermelada, en medio de las celebraciones de su Jubileo de Platino.

Con la sorprendente aparición en pantalla, la Reina mostró su lado divertido. El clip la mostraba tomando el té con el oso de Paddington animado por computadora. En el video, reveló que tiene un sándwich de mermelada a mano en su bolso. ¿Suena interesante? Bueno, mira el adorable video aquí:

El entrañable video mostró a Paddington sentado frente a la Reina Isabel II para disfrutar juntos del té. Él, entonces, se quitó el sombrero y sacó un sándwich. “¿Tal vez le gustaría un sándwich de mermelada? Siempre guardo uno para emergencias”, le dijo a la Reina.

Luego, la monarca abrió su bolso negro y sacó un sándwich. "Yo también. Guardo el mío aquí... para más tarde", dijo. Su respuesta dejó sorprendido al tierno oso, quien aprovechó el momento para desearle un feliz jubileo y agradecerle “por todo”.

"Eso es muy amable", respondió ella. Luego, el clip mostró un vistazo de la colosal multitud reunida afuera del palacio en honor a la Reina.

Desde que se publicó en YouTube, el video ha obtenido más de 3 millones de visitas.

La Reina Isabel II sorprendió a todos con su actuación. Fuente: Captura de pantalla YouTube.

¡La hora del show!

Mientras se despedían Paddington y la Reina Isabel II comenzaba a sonar de fondo "We Will Rock You" de Queen. Ese momento dio inicio al multitudinario concierto en el que se presentaron algunos de los artistas más reconocidos en todo el planeta.

Primero, llegó Queen junto a Adam Lambert, quienes interpretaron éxitos como "We Are The Champions" y "Don't Stop Me Now". Más tarde fue el momento de Alicia Keys, quien no pudo dejar de cantar "Superwoman" y "Girl On Fire", mientras tocaba el piano.

Otros artistas que se hicieron presentes fueron Sir Elton John, Rod Stewart y Duran Duran. Y finalmente la gran Diana Ross fue la encargada de cerrar el evento de cuatro días. La gente cantó junto a ella temas como "Chain Reaction", "Thank You" y finalmente, "Ain’t No Mountain High Enough". Definitivamente, fue un evento que quedará guardado en la memoria.

¿Qué te pareció el video de la Reina Isabel II y el tierno oso?