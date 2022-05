Las mejores recetas de otoño de Juliana Awada

Uno de los hobbies de Juliana Awada, la ex primera dama, es la cocina. En estos días comparte a través de redes sociales sus mejores recetas de otoño. A la mujer de Mauricio Macri le gusta probar nuevas recetas, aunque también dedica sus días a preparar las más tradicionales de la cocina familiar que le enseñó su madre Elsa Pomi Baker.

El tipo de cocina que prefiere Juliana Awada y que la define es la que se basa en los ingredientes naturales, con muchas frutas y verduras de estación.

La ex primera dama tomó clases de cocina con Juliana López May, una cocinera autora de varios libros de la cocina casera y saludable, y dueña junto a su hermano Máximo de Lopez May pulpería, una despensa, bazar y comedero como ellos mismo la definen, en Tigre.

Aquí algunas de sus mejores recetas de otoño para que puedas probar y realizar en tu casa

Ensalada de otoño

Así la llamó Juliana Awada, quien con esta receta demuestra que hay que dejar de lado la idea de que las ensaladas son solo para la primavera o el verano. La clave, como siempre, es qué ingredientes se utilizan para que resulte apetitosa para esta época del año. Esta ensalada es súper fácil, tiene solo tres ingredientes, pero es deliciosa. La base, unas hojas de espinaca crudas. Si bien lo más habitual es comer la espinaca cocida en buñuelos o tartas, las hojas de espinaca crudas, recién lavadas son deliciosas. A esto le suma granada, que le aporta ese toque dulce y crocante a la ensalada y unas láminas de un buen queso parmesano, cortadas no demasiado finas. Como condimento un buen aceite de oliva y listo!.

Esta ensalada de otoño, como la nombró la ex primera dama, lleva hojas de espinaca crudas, granada y láminas de queso parmesano.

Polenta con espinaca y hongos

¿Hay algo más rico que una polenta cremosa cuando empieza el tiempo más frío? En este caso Juliana Awada elige prepararla de una forma diferente a la clásica con salsa de tomate, queso fresco fundido y jamón. La ex primera dama prepara una base de polenta bien cremosa, no demasiado espesa, y la sirve con unas hojas de espinacas que una vez lavadas coloca directo en una sartén con unas gotas de aceite de oliva. Hay que moverlas unos segundos hasta que están listas. A esto le añade champiñones o gírgolas cortadas en láminas algo gruesas y salteadas en sartén.

Espectacular polenta cremosa con espinacas salteadas en oliva y champiñones y gírgolas grillados.

Jugo súper poderoso de otoño

Juliana Awada es fanática de los jugos naturales. Todas las mañanas suele tomar su jugo verde detox. Pero en esta oportunidad demuestra que los jugos y licuados no son sólo cosa del verano. Para esta época de otoño prepara un jugo con zanahoria, manzana verde, jengibre y cúrcuma. Esta última especia, le suma color y un montón de propiedades a este jugo. La cúrcuma es conocida como el azafrán de la India, y se utilizaba muchísimo en la antigua medicina ayurvédica por sus efectos beneficiosos para la salud.

Ahora que ya tienes todos los detalles de estas recetas de otoño de Juliana Awada solo tienes que buscar los ingredientes, poner manos a la obra y disfrutar de las ventajas de la comida casera.