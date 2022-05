Qué significa que Elton John sea un Sir británico

En el Reino Unido hay una costumbre que pocos conocen y es la de nombrar "Caballeros" o "Sir" a mujeres y hombres británicos que hicieron una contribución a las artes, la ciencia, la medicina, al gobierno o el deporte. Uno de ellos es Elton John, pero no solamente por su música, sino por una lucha social que se puso al hombro en la década de 1980.

Reginald Kenneth Dwight, eñ verdadero nombre de Elton John, nació el 25 de marzo de 1947, en la localidad inglesa de Pinner, ubicada en el Gran Londres, y fue su madre quien descubrió que tenía un don para tocar el piano. La persona que lo impulsó a estudiar y que fuera músico fue su abuela, y con solo 7 años ya tocaba en fiestas familiares.

Su talento era tan visible que a los 11 años consiguió una beca para estudiar en la Royal Academy of Music, una de las instituciones musicales más destacadas en todo el mundo. Con el tiempo empezó a darse cuenta de que lo suyo no era la música clásica y 6 años más tarde decidió abandonar los estudios para dedicarse a la música rock.

Elton John y una carrera muy exitosa

La década de 1970 fue la consagración de Elton John al lanzar los álbumes Tumbleweed Connection, Madman Across the Water, que incluía los éxitos "Tiny Dancer" y "Levon", y Honky Château con "Rocket man", uno de sus mayores éxitos. Además, comenzó a subir al escenario con extravagantes disfraces y otros adornos característicos de la época del glam rock.

Colaboró en el tema "Whatever Gets You Thru The Night", del álbum en solitario "Walls and Bridges" de John Lennon, que le valió una gran popularidad en Estados Unidos. Más tarde, en 1995, Elton John ganó un Premio Oscar, un Globo de Oro y un Grammy por colaborar en la canción "Esta noche es para amar" de la película El Rey León, pero también ayudó a componer "El Ciclo de la Vida" y "Hakuna Matata".

En cuanto a su vida personal, Elton John tenía una gran amistad con la fallecida Diana de Gales al punto que reescribió su canción "Candle in the Wind" de 1973 para dedicársela a ella en el funeral que se realizó en la Abadía de Westminster en 1997. Se convirtió en el sencillo que más rápido se vendió en la historia y el artista aseguró que solo volverá a tocar el tema alguna vez si alguien de la Familia Real se lo pide.



También es reconocido por ser uno de los fervientes luchadores contra el SIDA, que lo llevó a crear su propia fundación en 1992. Su objetivo es sufragar innovadores sistemas de prevención contra la enfermedad, fomentar la educación, el cuidado directo, atender a personas infectadas y hasta el momento recaudó más de $200 millones de dólares. Lady Di fue una de las personas que más lo ayudó en esta lucha.

¿Por qué Elton John fue nombrado como "Sir"?

La Excelentísima Orden del Imperio Británico (OBE por sus siglas en inglés) es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, y los nombramientos se realizan por recomendación de los Gobiernos del Reino Unido y de algunos reinos de la Mancomunidad de Naciones. Actualmente, la soberana de la OBE es la reina Isabel II y quien se acerca a darles la medalla a dichas personalidades.

Elton John fue nombrado "Sir" en 1998 por su música y sus trabajos caritativos, y pasó a ser Caballero de la reina Isabel II. Este título lo llevan gran cantidad de famosos, entre los que se encuentran los músicos Paul McCartney, Mick Jagger y Rod Stewart; los actores Anthony Hopkins, Julie Andrews y Elizabeth Taylor; y los deportistas Andy Murray, Lewis Hamilton y David Beckham.

El príncipe Carlos y Sir Elton John. Fuente: Twitter @ClarenceHouse.

No fue el único recibimiento que recibió de parte de los Windsor, ya que diciembre del 2021 fue condecorado por el príncipe Carlos en el Castillo de Windsor. "Un honor increíble ser miembro de la Orden de Compañeros de Honor hoy en reconocimiento a mis servicios a la música y la lucha para acabar con el SIDA a través de @ejaf", publicó en Instagram.



¿Sabías que Elton John había sido nombrado "Sir"?