El extraño comentario que hizo el príncipe Guillermo sobre Kate Middleton

Kate Middleton y el príncipe William se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Saint Andrews en Fife, Escocia, y en 2003 oficializaron su romance. El futuro heredero al trono sigue muy enamorado de su esposa, incluso hace poco tiempo tuvo un comentario hacia ella, el cual fue considerado extraño y romántico al mismo tiempo.

El hijo mayor del príncipe Carlos y Lady Di se destacó siempre por ser muy natural al momento de dar entrevistas y no teme decir lo que piensa. Así ocurrió semanas atrás, cuando William y Kate viajaron a Gales para un evento que se encuentra dentro de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II (por sus 70 años en el trono).

Pese al intenso frío, el príncipe William y Kate Middleton salieron a la calle para saludar a las personas como acostumbran hacer. Según People, el futuro Rey de Inglaterra le dijo a uno de ellos entre risas: "Kate tiene las manos más frías de la historia. Dicen que ‘manos frías, corazón cálido ".

Esto reafirmó una vez más la complicidad que tiene con su esposa y cómo le gusta elogiarla en público. Tiempo atrás, también reveló que Kate Middleton es fanática del reality show de baile "Strictly Come Dancing", que se emite desde 2004 y es un formato muy parecido a "Dancing with the Stars".



La historia de amor entre Kate Middleton y el príncipe William

Kate Middleton y el príncipe William se matricularon en la Universidad de Saint Andrews, donde estudiaron Historia del Arte. Se conocieron en las clases que tuvieron en común y además, compartieron casa con otros jóvenes estudiantes lo cual hizo que generen una gran amistad.

El amor no tardó en llegar, pero William tenía el deber de protegerla de la prensa sensacionalista, ya que, si la relación funcionaba, ella se convertiría en futura reina consorte de Reino Unido. Esto llevó al Príncipe a presentar una queja ante la comisión de prensa en 2007, por el acoso periodístico hacia su novia, el cual no cesó durante mucho tiempo.

El príncipe William y Kate Middleton tienen tres hijos en común. Fuente: Instagram @dukeandduchessofcambridge

Pero las cosas mejoraron cuando Clarence House, casa del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles, emitió un comunicado en 2010 anunciando la boda real. Uno de los momentos más emotivos fue cuando mostraron el anillo de compromiso: se trataba del mismo llevó Lady Di durante su compromiso con Carlos, compuesto de un zafiro de 18 quilates.

El casamiento tuvo lugar al año siguiente en la abadía de Westminster de Londres y fue una fiesta nacional en el Reino Unido. Cuando se casaron, la reina Isabel II les concedió el título de duques de Cambridge y actualmente residen en el Palacio de Kensington junto a sus tres hijos, George, tercero en línea de sucesión al trono, Charlotte y Louis.



