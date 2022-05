Cuál es el alimento que está prohibido en el Palacio de Buckingham

La alimentación es muy importante para gozar de una buena salud e incorporar todo los nutrientes necesarios que nos permitan vivir de manera saludable y sin complicaciones. La reina Isabel II lo sabe y no es casualidad que se encuentre espléndida a los 96 años, incluso hasta hace poco tiempo seguía manejando sin ningún problema.

Es de público conocimiento que, además de su familia, lo más importante para la soberana son sus caballos pura sangre, ya que es una fanática de las carreras y toda su vida asistió al hipódromo de Ascot, en el condado de Berkshire. También tiene una gran pasión por los perros y desde los 18 años que la raza corgi la acompaña.

Otra de las cosas que se sabe de Isabel II es que nunca le interesó la buena alimentación y para eso contrató a los mejores chefs británicos. Ellos fueron quienes se encargaron de elaborar los mejores platillos con el fin que se alimentara sólo de lo mejor y esencial, teniendo en cuenta qué es lo que más le gusta a la monarca y lo que más detesta.

La reina Isabel II y su esposo, Felipe, en 2004. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

El alimento que detesta la reina Isabel II

Darren McGrady es un reconocido chef internacional que trabajó para la familia Windsor durante 15 años y le cocinó directamente a la reina Isabel II. Es una de las personas que mejor conocen los gustos de la soberana, que lleva 70 años en el trono, y reveló algunos detalles sobre su alimentación.

En este sentido, el experto culinario de 60 años contó que detesta el ajo por sobre todas las cosas y ninguno de sus platos pueden tenerlo ni siquiera como condimento en una salsa. No se sabe si es por el gusto o el sabor que deja dentro de la boca, pero es una de las cosas que no permite bajo ningún punto de vista.

Darren McGrady fue chef de los Windsor por 15 años. Fuente: Instagram @darren_mcgrady.

"Nunca pudimos servir nada con ajo o mucha cebolla. Tampoco podíamos servir carne un poco cruda, le encantaba que estuviera bien cocida”, expresó McGrady, quien al mismo tiempo contó qué es lo que más le gusta: "Podés mandarle fresas frescas todos los días y nunca se va a quejar".

McGrady también fue el cocinero de Lady Di en el palacio de Kensington y recordó divertido que la Princesa de Gales "era la peor cocinera del mundo". SI bien durante 11 años fue el chef personal de la reina Isabel II, luego estuvo cuatro años al servicio de la madre de William y Harry en la propiedad de Londres.

“Me acuerdo de un día en que la princesa entró en la cocina y me dijo: ‘Cancela la comida para los chicos, me los llevo fuera, al McDonald’s’. Y yo le dije: ‘Pero Dios mío, su Alteza Real, yo puedo hacer unas hamburguesas’. Y ella me contestó: 'No, si lo que quieren es el juguete”, contó con mucha nostalgia al recordarla.

¿Conocías las comidas que la reina Isabel II detesta?, y tú ¿cuál es la comida que no toleras?