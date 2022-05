Met gala: todos los vestidos y outfits de la impactante alfombra roja

Se trata, para algunos, del momento más icónico de la moda del año. Puede discutirse si es la alfombra roja más importante de todas o no, pero lo que no es debatible es el impacto que produce la gala del Metropolitan Museum Of Art de Nueva York en los medios, las redes sociales, y la industria de la moda, desde hace años.

Celebrada históricamente el primer lunes de mayo, esta fecha vuelve a ser la elegida luego de dos años atípicos. En el 2020 la gala fue directamente cancelada debido a la pandemia causada por la irrupción de la Covid 19; mientras que en el 2021, se celebró en el mes de septiembre.

Decenas de celebridades del mundo entero transitan esta red carpet, algunas cumpliendo a rajatabla la consigna impuesta cada año, y otras, haciendo caso omiso. La temática de la Met Gala 2022 es 'An Anthology of Fashion', una continuación del 'In America of Fashion' del año pasado. El dress code este año es 'gilded glamour and White-tie', esto hace referencia a los años 1870-1890, la 'edad dorada' de Estados Unidos.

Esta gran reunión se realiza en el marco de la inauguración de la nueva exposición del museo, que como explicábamos antes, se denomina "In America: An Anthology of Fashion", y la misma es, ni más ni menos que una exploración de la moda estadounidense.

La exhibición se presentará en 13 de las salas del museo y contará con obras de diseño de Bill Blass, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New y más. "Lo que deben hacer las estrellas con sus atuendos es acercarse a la indumentaria de finales del siglo XIX a través de una lente moderna", explicaron a la hora de dar algunos pormenores sobre la complicada consigna.

Con respecto a la moda, la Met Gala tiene una larga historia de atuendos memorables que han quedado grabados en la retina de los amantes del universo fashion, y al mismo tiempo, han sido inscriptos en las sagradas escrituras de la mencionada industria.

A continuación, los looks más rutilantes:

Anna Wintour, la anfitriona, por Chanel.

Blake Lively con un vestido de Atelier Versace.

Blake Lively se llevó una verdadera ovación al llegar.

Vanessa Hudgens por Moschino.

Emma Chamberlain, por Louis Vuitton.

Camila Cabello.

La La Anthony por LaQuan Smith.

Janelle Monáe.

Kaia Gerber.

Venus Williams por Chloé.

Michelle Yeoh.

Cynthia Erivo.

Shawn Mendez.

Emma Stone.