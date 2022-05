El lujoso anillo de compromiso que Marc Anthony le dio a Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira oficializaron su relación hace pocos meses, y al parecer ambos ya se encuentran preparados para el siguiente paso. El cantante le regaló un anillo de compromiso en el viaje que hicieron a Disney, Orlando, y la modelo lo presumió recibiendo una gran cantidad de felicitaciones de parte de todos.

La pareja hizo una escapada a Magic Kingdom, uno de los parques de diversiones de The Walt Disney World, para celebrar los 23 años de la ex Miss Universo paraguaya. "Me quedo sin palabras al ver todos sus mensajes de tanto amor y buenos deseos, muchas gracias", escribió Nadia Ferreira en una publicación en Instagram.

Dos días más tarde, en la noche del 12 de mayo, la modelo reveló en la misma red social una noticia que sorprendió a todos: "Engagement party" (Fiesta de compromiso). El texto lo acompañó junto a una foto de la mano de ambos y en la de ella sostenía un impresionante anillo que simboliza su amor.

El anillo de compromiso es un diseño personalizado, por lo que Marc Anthony dedicó tiempo en prepararle algo especial a su novia. Se trata de un diamante de 10 quilates rodeados de dos piedras un poco más pequeñas y, según Mike Fired de Diamond Pro a Life&Style, tiene un valor aproximado de medio millón de dólares.

El anillo de compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Fuente: Instagram @Nadiatferreira.

Para festejar la noticia, la pareja pasó varias horas en un yate con amigos donde disfrutaron de muchos cócteles, música y abundante comida. Luego se dirigieron a una discoteca y ahora todos los fanáticos esperan la flamante boda, que será uno de los acontecimientos más importantes del año en el mundo del espectáculo.

No se sabe la fecha exacta en la que Marc Anthony y Nadia Ferreira se conocieron, y ninguno de los dos dio por el momento estos detalles. La primera vez que se los vio juntos fue cuando se filtró un video en el que estaban en un restaurante griego: él se acerca y le da un beso a la modelo.



La primera publicación en Instagram que hizo Nadia Ferreira fue el 19 de marzo luego de ir al concierto que dio su novio en Los Ángeles, California, en el marco del "Pa'lla Voy Tour". La fotografía recibió una gran cantidad de felicitaciones y en la descripción le dedicó: "Inolvidable concierto. Shoshi loves you".

Por su lado, Marc Anthony publicó una foto ese mismo día junto a ella, la actriz Eva Longoria y el esposo de ésta, José Bastón. Pocos segundos después se sumó a su novia y también hizo un posteo confirmado la relación, en el que se los ve en un avión sin saber que iba a ser el inicio de una gran relación.



¿Qué te parece la pareja que hacen Marc Anthony y Nadia Ferreira?