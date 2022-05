El verdadero motivo por el que Charlene de Mónaco estuvo en un centro de recuperación

Todos quieren saber sobre ella. Incluso, sus palabras son las más esperadas. En medio de tanta expectativa por conocer su evolución, fue la propia Charlene de Mónaco la que salió a mostrarse en público. Luego de haber sido ingresada en un centro de recuperación, para mejorarse de un gran agotamiento físico y emocional, solo se limitó a hablar de un proyecto que la tiene ilusionada.



Primera aparición: Charlene de Mónaco fuera del centro de recuperación.

La princesa Charlène de Mónaco rompió el silencio, luego de haber estado mucho tiempo en un centro de recuperación. Hasta ahora, sólo le había dedicado unas palabras muy emotivas a sus mellizos Jacques y Gabriella para el día de su cumpleaños, el 7 de diciembre.



En esta ocasión, salió a hablar y precisamente aprovechó para contar la felicidad que tiene por su próximo y sorprendente proyecto donde se convertirá en una heroína en un manga.



Según lo ha explicado Cédric Biscay, el creador del cómic, hace más de un año le pidió permiso a Charlene de Mónaco para aparecer en sus páginas. A pesar de que ambos se conocen desde mucho tiempo, mantuvo la formalidad que requería el pedido:



"Ella aceptó enseguida. Más tarde pudo ver las viñetas y no pidió ninguna modificación" explicó el autor expresando su felicidad por la colaboración de la princesa: "Un gran 'gracias' a la princesa Charlene por su presencia en el manga".



Por su parte, ella ha dicho a través de su editor al diario francés Le Parisien: "Espero con muchas ganas el lanzamiento del sexto volúmen de Blitz, magnificamente inspirado por Garry Kasparov y diseñado por Daitaro Nishihara. La idea de participar en la aventura de Blitz me sedujo inmediatamente y agradezco a Cédric Biscay (El guionista y creador) haberme invitado a descubir el universo manga".

¿Recuperada?: Charlene de Mónaco en el palacio

Aunque se desconoce si la mujer del príncipe Alberto está totalmente recuperada, sí se ha confirmado que ya está de vuelta en su hogar. Tras casi un año entre hospitales y centros de recuperación, al menos ahora se encuentra en el palacio junto a su familia.



Todos desean el bien de Charlene de Mónaco. Y es que desde que dejó de ser la famosa nadadora olímpica sudafricana, y se casó con el príncipe Alberto II de Mónaco, no ha dejado de vivir entre los cendales del misterio y una sospecha de desdicha.



Pese a que sus declaraciones parecen siempre positivas, la realidad es que se supone que han sido impostadas ya que con su marido, no le hacen creer a nadie que son una pareja feliz. No se puede fingir el amor y ese sería uno de los motivos que la han llevado a un centro de recuperación.



La tristeza de su alma se manifestó en un agotamiento físico que luego se apoderó de lo emocional. Cuando se miran sus fotos, es imposible evitar pensar en un abismo entre placer y el deber que da la medida justa de su triste desgarro.



¿Por qué fue ingresada a un centro de recuperación?

Charlene de Mónaco fue ingresada a un centro de recuperación por un profundo “agotamiento emocional y físico”. Fue el propio príncipe Alberto quien desveló que su esposa estaría recibiendo un tratamiento específico en un centro médico fuera de Mónaco.



Al principio, se dijo que permanecería unas semanas, aunque no fue así. Por su parte, el príncipe sentenció: “Probablemente tenga que decir esto varias veces, pero no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejarlo claro. No son problemas entre nosotros, esto tiene una naturaleza diferente”.



La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de parte del Palacio de Mónaco. Se anunciaba que la princesa, de 43 años, se ausentaría de los actos de la fiesta nacional del Principado. El motivo, supuestamente era que Charlene necesitaba tomarse “un período de calma y descanso para recuperarse” de la complicada infección que había sufrido a raíz de una intervención dental.



Aunque, no se trataba solo de eso: “Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No podía dormir bien durante varios días, no estaba comiendo bien tampoco. Ha perdido mucho peso, lo que la hace más vulnerable a las enfermedades, como un catarro, una gripe o, Dios nos libre, la covid” según las palabras del príncipe.



Tras su vuelta, además de los rumores de crisis en su matrimonio que siempre acompañaron a la pareja -prácticamente desde que se casaron -, durante los últimos días también se habló sobre una posible enfermedad grave.



