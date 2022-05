El mono de Carolina de Mónaco que favorece a toda edad

Siempre fiel a la premisa de la sobriedad y la elegancia, Carolina de Mónaco es conocida por animarse a lucir distintos looks y por ser todo un ícono de la moda a nivel mundial. En esta oportunidad, recordamos uno de sus vestidos más recientes, un mono ideal para todas las edades, y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi, madre e hija, ambas hermosas y elegantes - Fuente: jumping-monaco.com

Carolina de Mónaco: su increíble look a base de un mono blanco

Cada una de las apariciones públicas de Carolina de Mónaco implica todo un acontecimiento, no solo por lo que ella implica como figura monárquica, sino también por su status como ícono de la moda mundial.



La de mediados del año pasado en el principado de Mónaco no fue la excepción y, al respecto, hay que decir que el impacto que generó con su look fue tal que el mismo aún permanece en la memoria de muchas personas.



Todo se dio en el marco del Concurso Internacional de Salto de Montecarlo, uno de los eventos más importantes en el ámbito de la hípica. Allí, la hija de Grace Kelly y de Raniero III lució un delicado e impecable mono blanco de la firma Halston, el cual se destaca por ser atemporal (es apto para cualquier edad) y por ser más que apropiada para los tiempos del verano.



Las principales características de este look se encuentran en el pantalón ancho y en la parte superior con escote en V y mangas francesas. Además, sobresale la presencia de un lazo cuya función es la de ceñir la cintura de forma tan sutil como elegante.



Carolina de Mónaco no fue la única: Carlota Casiraghi estuvo a la altura y se lució con su look

Como si no bastara con la presencia de la hermana del príncipe Alberto II, al evento mencionado también asistió su hija, la reconocida Carlota Casiraghi, conocida por muchos como “la princesa filósofa”.



Digna heredera de los genes de su madre (y también de su abuela), Carlota optó por un diseño un poco más llamativo que el de Carolina, lo que no quiere decir que por eso haya renunciado a la belleza y a la elegancia.



La joven de 35 años eligió un modelo de Chanel, marca francesa de la cual es embajadora. Se trata de un vestido midi de tonos blanco y negro que, a modo de curiosidad, tiene un delicado estampado en el cual se deja entrever el logo de la firma en cuestión.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de los elegantes looks que presentaron Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi en el verano europeo del año pasado?