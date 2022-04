Esta playa paradisíaca es la única nudista de Chile y recibe turistas de todo el mundo

La única playa nudista que existe en Chile se encuentra en la Región de Valparaíso. Con una extensa costa atrae a turistas chilenos y de todo el mundo que se animan a practicar el nudismo frente al Pacífico.

Se llama Playa Luna y lleva este nombre en honor a su creador, René Rojas, pionero del Naturismo Nudismo Organizado en Chile. Él fue quien organizó a un grupo de nudistas y bautizaron la playa el 30 de enero de 2000. Aunque este lugar es conocido desde mucho antes como lugar de encuentro, recién en 2001 fue reconocido como playa nudista luego de que un juez determinara que no era ilegal practicar el nudismo en esta playa.

En el año 2001 fue reconocida oficialmente como playa nudista. Foto: Instagram Playa Luna

"La invitación es visitar Playa Luna con la familia, los niños son bienvenidos dentro de un ambiente familiar, el Naturismo es una actividad sana, recreativa y natural", expresan en la página oficial.

Playa Luna se ubica en la comuna de Puchuncaví, entre la localidad de Horcón y el balneario de Maitencillo. Se puede llegar hasta ella a través del km 50 de la Ruta F-30-E, ruta costera que va desde Concón a Papudo.

Playa Luna se encuentra entre Horcón y Maitencillo

¿Qué hacer en Playa Luna?

En este hermosa playa de Valparaíso no solo puede uno recostarse en la arena y mirar el horizonte sin vestir ninguna prenda. Además, se realiza observación de aves, clases de yoga, meditación y relajación. Es que esta es una de las playas más tranquilas de la región, su difícil acceso hace que no muchas personas lleguen hasta allí cada día.

¿Qué no se puede hacer en esta playa nudista?

Como cada playa nudista existen ciertas reglas que hay que cumplir. Existe un reglamento establecido por la mayoría de las Asociaciones Internacionales de Naturismo, todo esto basado principalmente en el sentido común y respeto social.

Una de ellas es que no se puede filmar o fotografiar desde cerca los grupos de personas que no den autorización para ser fotografiadas. Pero sí se puede en un lugar apartado. Por otro lado, se recomienda no mirar a otras personas de forma molesta, provocativa o persistente.