Vinos, excelencia y alta gama en un evento exclusivo: la espectacular galería de Sociales

"Yo realmente agradezco al productor, al hacedor, al enólogo. En este caso de Buenos Aires, agradezcode corazón al que vino y se tomó el trabajo de viajar. Es hermoso comprobar que vienen porque les gusta: nadie va a un lugar al cual no le gusta estar", consideró Nicolás.

"Ver esa primera fila del Tasting con Germán Di Césare que ha sido elegido enólogo del año, a Santiago Mayorga -aparte de enólogo, jurado internacional de vinos-, a Laura Principiano, elegida enóloga del año por la primera edición de los premios Winexplorer, a Silvio Alberto, que ha sido profesor de varias generaciones de enólogos... ver que está Eduardo López, cuyo apellido y bodega ya son parte de la historia de la vitivinicultura argentina... ¡y solo estoy nombrándote a algunos! Hoy se suman tantos enólogos jóvenes talentosos, disruptivos, que enriquecen el portfolio argentino para el mundo. Lo siento realmente como un triunfo", aseguró con emoción Nico.

"Este tasting es un gran ejercicio para los mismos enólogos, porque es difícil reunir estas 36 muestras en forma particular. Primero, los vinos son difíciles de conseguir; y segundo, algunos son muy caros: entonces esta cata es para ser aprovechada. Además sirve para ver por dónde va la vitivinicultura argentina hoy, que se está haciendo, qué le gusta de nosotros a la crítica internacional y qué premian", analizó Aleman.

"Hace unos años la filosofía era 'yo estoy en mi cuartelito, y vos en el tuyo: tengo una medianera levantada, yo no te miro y vos no me mirás'. Hoy celebro que los enólogos charlen, se cuenten lo que hacen, se aconsejen. Hoy funcionamos como una marca, la marca Argentina. Somos un país productor, y todos miramos lo que hace el otro con un ojo crítico pero a la vez de compañerismo", afirmó.

Rodrigo Kohn, que tiene una carrera internacional como sommelier, y es la mano derecha de Nicolás, nos contó que para él "este fue un loco desafío, pero por suerte desde un principio reinó la buena vibra, la energía, el trabajo en común. Yo quiero destacar también la tarea desde siempre de Bárbara Jones, de la Escuela Argentina de Sommeliers, y de tantos chicos estudiantes de la carrera que cada año sirven de la mejor manera".

"Si bien siento que ya con tantas ediciones tengo todo aceitado, los nervios están desde la situación en que tenés que manejar a un montón de gente que no conocés. Te toca dar órdenes, controlar que los vinos se sirvan en la correcta temperatura, estar atento a las copas y al servicio, etc. Siempre terminás corriendo de un lado para otro, pero es una tarea que verdaderamente me realiza como sommelier", dijo Kohn.

"Aparte de tener a todos los winemakers, este evento es una fiesta del sommelier. Con mucha humildad y mucho trabajo, se va mostrando el verdadero trabajo de esta profesión. La presencia del sommelier es fundamental: sin ellos, esta cata es inviable. Es un orgullo que haya sommeliers reconocidos arriba del escenario, dirigiendo la degustación, y sommeliers debajo, aprendiendo y disfrutando", aseguró Rodrigo.

La opinión de los que saben

Sol Tony, sommelier y conductora del ciclo Dama Juanas, que sale los lunes en el canal de streaming Winexplorer, comentó que le parece "una maravillosa idea que la edición de Premium Tasting en Buenos Aires, porque es donde está el mayor consumo del país. Es la primera vez que vengo, y estoy emocionada. La camaradería, y la posibilidad de aprender... son destacables. Es muy bueno que la gente tenga la oportunidad de probar estos vinos, que en general muchos no conocen. Premium Tasting realmente promueve la cultura del vino y el respeto por todo la cadena de trabajo. En esta presentación hay mucha educación, mucha elegancia".

Una de las particularidades que más llamó la atención en esta jornada fue que cada vez que se descubría una botella y se conocía una etiqueta, los enólogos que estaban sentados alrededor de quien hablaba felicitaban a sus colegas. Al respecto, Silvio Alberto, de bodegas Bianchi expresó que cree que "en este momento no somos competencia, sino que somos un equipo. Cada uno de los enólogos argentinos tiene individualidades y virtudes; y si realmente decidimos funcionar como equipo nos convertimos en imbatibles. Todos tenemos el objetivo de poner en la vidriera del mundo al vino argentino, y es por eso que no nos sentimos competencia. Todos luchamos por el vino local, todos tiramos de la misma soga: si le va bien a uno, me va bien a mí también. Celebro que esto cada vez se entienda más así. En este sentido la industria vitivinícola argentina es un modelo, y por eso nos respetan mucho afuera".

Gerardo Di Césare, quien de un tiempo a esta parte ha recibido varios premios con sus vinos, consideró que "este es un evento del vino realmente increíble. La verdad es que tener la posibilidad de degustar estos tremendos vinos como los que degustamos hoy con tantos estilos diferentes es un privilegio: realmente uno de los mejores eventos de los que se hacen en Argentina".

"Una de las grandes fuerzas que tiene Argentina es que primero compartimos, y recién después competimos. Hay una relación entre los productores que trasciende la competencia, y es lo que va a poner a nuestro país muy fuerte en el mapa mundial", cerró Di Césare.

Mauricio Ortiz, enólogo de Antucura, destacó que "en esta cata se ha demostrado que además del terroir mendocino hay zonas en la Argentina con mucho empuje, con mucho para dar. Estamos descubriendo nuevos lugares para plantar y para que se dé buena uva. Y estamos descubriendo y aplaudiendo vinos blancos, Pinot Noir, Garnachas... es maravilloso saber que en nuestro país hay tantas zonas inesperadas y emergentes con las que se puede contar para hacer grandes vinos; y tantas cepas que nos van a dar satisfacciones".

"El nivel ha sido asombroso, y el ímpetu y la pasión de los organizadores es digna de destacar. Es hermoso sentirse parte de una cofradía: algunos estamos desde la cena previa, y hemos aprovechado para salir, comer juntos, charlar, etc. Además, este evento sirve para vender. Sirve para que distribuidores, empresarios gastronómicos y de vinotecas y demás nos conozcan en persona", comentó Andrea Ferreyra, de Finca La Celia.

¡No te pierdas la imperdible galería de fotos!

Premium tasting buenos aires 2025 (1) recortada.jpg Rodrigo Kohn, Andy Donadío, Joe Fernández, Ale Iglesias y Nico Aleman.

Premium tasting buenos aires 2025 (2) recortada.jpg Gonzalo Serrano Alou (Anaia Wines) junto a Roy Urvieta.

Premium tasting buenos aires 2025 (3) recortada.jpg Andrea Ferreyra (La Celia), Laura Principiano (Zuccardi Wines) y Paula González (Antigal).

Premium tasting buenos aires 2025 (4) recortada.jpg Silvio Alberto (Bodegas Bianchi), Carlos Marianello (Otronia y Argento) y Santi Achával (Matervini).

WhatsApp Image 2025-06-13 at 10.58.51 PM.jpeg

Premium tasting buenos aires 2025 (7) recortada.jpg Sebastián González, Gerald Gabillet y Nico Aleman.

Premium tasting buenos aires 2025 (5) recortada.jpg Fernando Pulitti (Luigi Bosca), Patricio Eppinger (Homo Felix) y Nico Calderón (Rosell Boher).

Premium tasting buenos aires 2025 (8) recortada.jpg Roberto y Eugenia Luka (Finca Sophenia).

Premium tasting buenos aires 2025 (11).jpg El triunvirato conductor: Ale Iglesias, Andy Donadío y Joe Fernández.

Premium tasting buenos aires 2025 (6).jpg Juan Roby (Lagarde), José Hernández Toso (Riglos) y José “Pepe” Morales (Huentala Wines).

Premium tasting buenos aires 2025 (20) recortada.jpg Gerald Gabillet (Cheval Des Andes), Santiago Mayorga (Cadus Wines) y Germán Di Césare (Trivento).

Premium tasting buenos aires 2025 (9).jpg Nico Aleman, creador de Premium Tasting.

Premium tasting buenos aires 2025 (10).jpg Diana Almaraz y Nico Maitsch.

Premium tasting buenos aires 2025 (12).jpg José María Fernández.

Premium tasting buenos aires 2025 (13).jpg Andrea Donadío.

Premium tasting buenos aires 2025 (14).jpg Alejandro Iglesias.

Premium tasting buenos aires 2025 (15).jpg Gonzalo Serrano Alou (Anaia Wines).

Premium tasting buenos aires 2025 (16).jpg Santiago Achával (Matervini).

Premium tasting buenos aires 2025 (17).jpg Gonzalo Funes (Dante Robino).

Premium tasting buenos aires 2025 (18).jpg Tres grandes "haciendo nariz".

premium tasting bsas.jpeg Mauricio Ortiz, de Antucura, antes de presentar su vino.

Premium tasting buenos aires 2025 (19).jpg Juan Roby (Lagarde).

Premium tasting buenos aires 2025 (21).jpg Nesti Bajda y Euge Herrera.

Premium tasting buenos aires 2025 (22).jpg Fede Croce, en plena cata.

Premium tasting buenos aires 2025 (23).jpg Pedro Aznar, Flor Zeolite y Fran Evangelista.

Premium tasting buenos aires 2025 (24).jpg Marina Beltrame, fundadora de la Escuela Argentina de Sommeliers.

Premium tasting buenos aires 2025 (25).jpg Santiago Mayorga, el creador de los vinos de Cadus y Nieto Senetiner.

Premium tasting buenos aires 2025 (26).jpg Roberto y Euge: los Luka, padre e hija en plean degustación.

Premium tasting buenos aires 2025 (27).jpg Juan Roby, un grande de la enología mendocina.

Premium tasting buenos aires 2025 (28).jpg Germán Di Césare, de Trivento: recientemente fue galardonado por Tim Atkin como "eólogo del año".

Premium tasting buenos aires 2025 (29).jpg Fernanda Martino, directora de Martino Wines.

Premium tasting buenos aires 2025 (30).jpg Nesti Bajda, enólogo de Catena Zapata.

Premium tasting buenos aires 2025 (31).jpg Winemakers y enamorados: Agustín Alcoleas (Casarena) y Agustina Hanna (Ruca Malén).

Premium tasting buenos aires 2025 (32).jpg Carlos Marianello, representando a Otronia y a Argento.

Premium tasting buenos aires 2025 (33).jpg Manuel Lanús, CEO de Colomé.

Premium tasting buenos aires 2025 (34).jpg Ana María Barahona, periodista y directora editorial de revista LA CAV, será una de las conductoras de Premium Tasting Chile 2025.

Premium tasting buenos aires 2025 (35).jpg Agustina Hanna (Ruca Malén) presentó una garnacha que fue aplaudida por todos.

Premium tasting buenos aires 2025 (36).jpg Luisina Bourlot, Laura Rez Masud, Luciana Vega y Flor Zeolite.

Premium tasting buenos aires 2025 (37).jpg Pato Eppinger presenta su Homo Felix.

Premium tasting buenos aires 2025 (38).jpg Agustín Alcoleas, de Casarena.

Premium tasting buenos aires 2025 (39).jpg Santi Mayorga recibió congratulaciones por el Malbec de Cadus Wines que presentó.

Premium tasting buenos aires 2025 (51).jpg Un hombre que ya es parte de ja historia del vino argentino: Eduardo López.

Premium tasting buenos aires 2025 (40).jpg Emiliano Sabino, el chef de Hilton, que recibió una ovación de pie.

Premium tasting buenos aires 2025 (41).jpg Hernán Dominguez, Lisandro Ciarloti, Hernán Gonzalez Cabrera, Pablo Montegrifo y Gaby Máscolo.

Premium tasting buenos aires 2025 (42).jpg La sommelier y conductora de "Dama Juanas" por el streaming Winexplorer, Sol Tony.

Premium tasting buenos aires 2025 (43).jpg Silvio Alberto, head winemaker de bodegas Bianchi.

Premium tasting buenos aires 2025 (50).jpg Juan Pablo Díaz, enólogo de Bodegas López.

Premium tasting buenos aires 2025 (44).jpg Marina Miceli, ingeniera agrónoma de Viña Cobos.

Premium tasting buenos aires 2025 (45).jpg Gerald Gabillet, el francés más mendocino.

Premium tasting buenos aires 2025 (46).jpg El brindis final: una costumbre.

Premium tasting buenos aires 2025 (47).jpg ¡Otra más del último brindis!

Premium tasting buenos aires 2025 (48).jpg Fernando Puliti, de Luigi Bosca.

Premium tasting buenos aires 2025 (49).jpg Sebastián Puliafito, de Pulenta Estate.

Premium tasting buenos aires 2025 (52).jpg Prueba superada. Conductores y hacedores, en el brindis final.