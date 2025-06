El truco para ordenar tu casa rápido cuando no tenés tiempo ni energía

Hay días en los que todo está “más o menos”, porque la casa no está en sí sucia, pero igual se siente cargada, con papeles sueltos, objetos desparramados, y esa mezcla de cosas que no sabés si dejar donde están o meter en un cajón. Lo que se ve, agobia, y lo que se acumula, también.

El truco funciona así: tomás una bandeja, canasto, caja linda o hasta una bolsa de tela, y en ella ponés todo lo que está desparramado pero no sabés dónde guardar en este momento (libros, cables, control remoto, recibos, anteojos, esmalte de uñas, auriculares, velas a medio usar, el tupper vacío que te prestaron). Todo eso entra ahí.

La idea no es esconder, sino generar un espacio que diga “esto está en pausa”. En vez de intentar ordenar cada objeto por separado, simplemente lo reunís en un solo contenedor. Visualmente cambia todo porque lo que parecía un caos ahora se ve agrupado, y ese rincón que te estresaba respira otra vez.

El desorden y su reflejo en nuestra vida personal, conocé todos los detalles en la nota Foto: Shutterstock El truco express para ordenar en 5 minutos. Shutterstock

Una vez por semana (o cuando tengas ganas), revisás la bandeja. Ahí sí decidís qué va a la basura, qué se guarda, qué vuelve a donde pertenece, pero no en el apuro diario, sino con otra energía. Es un respiro visual con deadline, no una acumulación eterna. Además, si hay niños, se puede usar una bandeja por persona (o por zona). No es una solución mágica, pero es una gran aliada en días caóticos donde el orden parece imposible.