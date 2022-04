Con cuál de todos sus hijos se llevaba mejor Lady Di

Acerca de si Lady Di tenía preferencia por alguno de sus hijos no hay mucho que pueda decirse. Lo cierto es que la princesa de Gales amaba a William y a Harry por igual y que se esforzó mucho por darles una infancia llena de amor. En esta ocasión, compartimos algunos detalles de la relación entre madre e hijos y recordamos algunas de las declaraciones que estos hicieron acerca de Diana.

Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge (/dukeandduchessofcambridge)

Diana, la madre ideal para William y Harry

Más allá de lo específico de las numerosas polémicas que se dieron entre Lady Di y la Familia Real británica, lo más destacado de todo es que entre ambas partes había diferencias considerables en cuanto a la personalidad y a la manera de ser.



En otras palabras, Diana Spencer siempre fue una “extraña” en la realeza británica debido a que era una mujer sensible y emotiva, y que no se sentía a gusto con la extrema seriedad y la solemnidad que caracteriza a la familia que tiene a Isabel II como máximo exponente.



Desde el preciso momento en que se convirtió en madre, Diana tuvo muy en claro que quería darle a sus hijos una educación llena de amor, cariño, presencia y demostraciones de afecto.



En definitiva, la princesa de Gales les dio a William y a Harry algo que ella nunca tuvo: una infancia feliz. Lejos de los protocolos, Diana se empeñó en hacerle saber a sus hijos que eran unos privilegiados y que el mundo era muy distinto por fuera del seno de la realeza.



Pendiente en todo momento de sus hijos, se dice que estuvo en todos los detalles ligados a su formación y que hasta fue la encargada de elegir los nombres de ambos.



También se sabe que Diana quería que sus hijos crecieran como niños “normales”, disfrutando de las cosas propias de esta edad y lo más desligados posible de las investiduras reales.



Más allá de que sea una película de ficción histórica, todo esto se observa con claridad en Spencer, el film de Pablo Larraín que tiene a Kristen Stewart en la piel de Lady Di.

William y Harry: el dolor de la pérdida y el recuerdo de su madre

Hace apenas unos años, cuando se cumplieron 2 décadas del triste accidente que acabó con la vida de Lady Di (este año se cumplen 25), William y Harry sorprendieron al mundo al brindar una serie de declaraciones centradas en el recuerdo y en la memoria de su madre.



En el marco del documental Diana, nuestra madre: su vida y legado, los hijos del príncipe Carlos confesaron el inmenso dolor que les causó la muerte de su madre y hasta reconocieron que les llevó muchísimo tiempo asimilarla.



También brindaron un particular detalle acerca de las que fueron las últimas horas de vida de la princesa. Según los hermanos, Diana, estando en París, los llamó como siempre hacía para conversar con ellos, pero ambos no la atendieron con atención debido a que estaban jugando con sus primos.



Luego de lo ocurrido, ambos sintieron que desaprovecharon la última oportunidad de hablar con su madre, lo cual les generó una sensación de culpa.



Más allá de todo, al día de hoy no solo mantienen presente a su madre en sus corazones, sino que también lo hacen en sus respectivas vidas, ya sea a través de la educación que le dan a sus hijos o mediante el involucramiento en actividades benéficas, disciplina en la que Diana se destacaba como pocas.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de estos detalles vinculados a Lady Di y su amor por sus hijos, William y Harry?