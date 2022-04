Así fue la relación de Margaret Thatcher con la corona británica

Margaret Thatcher y la reina Isabel II son dos de las personalidades más destacadas de las últimas décadas en el Reino Unido y también, por qué no, en el mundo entero. En esta ocasión, recordamos cómo era la relación entre ellas y te decimos con quién de la corona británica tenía mayor afinidad la exprimer ministro.



Margaret Thatcher y las diferencias con la reina Isabel II

Ante todo, hay que aclarar que las relaciones que se dan entre los primeros ministros y la corona británica suelen ser casi un secreto de estado. No obstante, teniendo en cuenta la dimensión de las figuras de Margaret Thatcher y la reina Isabel II, hoy en día se conocen algunos detalles acerca de cómo se llevaban.



Claro que el vínculo que existió entre ellas fue estrictamente oficial. Al mismo tiempo, hay que considerar que ya pasó bastante tiempo. De hecho, Thatcher abandonó su cargo en 1990 y falleció décadas más tarde, en 2013.



Quienes conocieron de cerca a ambas cuando la británica era primera ministro del Reino Unido indican que la relación que había entre ellas no era precisamente cálida.



Al respecto, se dice que la principal diferencia entre ellas habría sido de índole política, puesto que Isabel II no compartía el posicionamiento de extrema derecha que caracterizó a Thatcher.



Por lo demás, esto no quiere decir que no hayan tenido trato. Por lo contrario, se reunían siempre con fines profesionales y hasta llegaron a compartir diversos eventos públicos.

Margaret Thatcher, su afinidad con la Reina Madre y el gran gesto de Isabel II

La integrante de la corona británica que habría tenido una mayor afinidad con Margaret Thatcher fue Isabel Bowes-Lyon, quien es más conocida como la Reina Madre.



Según este punto, la esposa de Jorge VI y la madre de Isabel II sí compartía muchas de las posturas políticas de Thatcher.



Por otra parte, no se puede negar que en la relación entre esta y la actual reina había mucho respeto y hasta cierta admiración mutua.



Acerca de esto último, basta con mencionar que Isabel II tuvo para ella dos grandes gestos. En primer lugar, le otorgó la Orden del Mérito del Reino Unido, lo cual sucedió en 1990 justo cuando Thatcher estaba en plena retirada del poder.



Luego, cuando la Dama de Hierro falleció, la esposa de Felipe de Edimburgo acudió a su funeral, algo que no hacía con un primer ministro británico desde la muerte de Winston Churchill.



