Quién es Eloísa de Orange-Nassau, la sobrina influencer de Máxima de los Países Bajos

Tiene 19 años y más de 300 mil seguidores en su cuenta en Instagram. Ella es Eloísa de Orange, la sobrina influencer de Máxima de los Países Bajos.

La sobra de Máxima de los Países Bajos con un look que recuerda a su tía, la reina de Holanda.

A diferencia de sus primas, las hijas de la reina Máxima -Amalia, Alejandra y Ariadna- Eloísa de Orange abrió libremente su cuenta en Instagram para compartir su vida social y sus llamativos y audaces looks.

Tiene la misma edad que la heredera de la corona, la princesa Catalina Amalia de Orange, pero Eloísa de Orange-Nassau no aspira al trono sino a convertirse en una influencer de moda y estilo de vida. “Solo soy una chica normal con título”, asegura la sobrina de la reina Máxima, hija mayor de Laurentien y del príncipe Constantino de Países Bajos, hermano del rey Guillermo, y la primera joven royal holandesa en tener una red social abierta libremente a todos los usuarios.

Nacida el 8 de junio de 2002 en La Haya, su pertenencia a la familia real es tan estrecha como lejana sus posibilidades de convertirse alguna vez en soberana.

Eloísa, igual que sus dos hermanos, Claus y Leonora, tienen una posición en la línea de sucesión, pero no son miembros de la Casa Real. De esta manera, Eloísa tiene los privilegios de una joven noble pero sin las resposabilidades y restricciones de una heredera directa, como es el caso de su prima Catalina, la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima.

Eloísa de Orange-Nassau es condesa. Pero a ella el título que más le gusta llevar es el de “chica it” de moda y lifestyle. Y para eso se da a conocer a través de Instagram y comparte con sus más de 320 mil seguidores retratos de lo que elige de su guardarropas, con sus amigas y junto a su mascota.

Eloísa de Orange-Nassau se impone con frescura y actitud positiva,

Eloísa de Orange se viste de moda pero no con grandes marcas sino con prendas de una chica normal y, sobre todo, queriendo expresar carácter, personalidad y una imagen positiva. Precisamente de eso se trata el libro que escribió “Learning by doing (Aprendiendo al hacerlo)”, sobre su vida cotidiana, sus anécdotas como adolecente integrante de la realeza que incluye apuntes de moda y estilo.

La condesa Eloísa, modelo y autora de su propia guía de estilo.

Uno de sus looks recientes que más llamó la atención fue el que Eloísa eligió para asistir a una noche de premios a la música. Aunque las primeras especulaciones apuntaron a que se trataba de un diseño firmado por Giambattista Valli o Valentino, finalmente se lo identificó como un vestido de la más reciente colección de la etiqueta low cost H&M Studio.

Eloísa de Orange combina en sus looks marcas de lujo con prendas low cost.

Se trató de un vestido de tul verde neón en capas plisadas, y con escote y falda asimétricos, muy al estilo de Máxima de los Países Bajos. Sin embargo, la prensa europea apunta que el referente de moda de Eloísa de Orange-Nassau no es precisamente su tía, la reina Máxima, sino otra mujer de la realeza más allá de Holanda.

La sobrina de los reyes Guillermo y Máxima tiene más de 320 mil seguidores en Instagram.

La inspiración de la sobrina influencer de Máxima de Holanda sería Beatrice Borromeo, la aristócrata italiana casada con Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco.

Pero sus fotos como chica de moda son auténticos retratos de una joven royal holandesa, y así es como hoy se consagra Eloísa, como la influencer de los Orange.