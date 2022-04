“Yo no tengo dedos verdes”. “Viajo mucho y no puedo regar las plantas con frecuencia”. “Tengo poco tiempo para cuidar las plantas”. Si alguna de estas frases te identifica debes leer esta nota que podrá solucionarte la vida. La paisajista Mona Caballero, creadora de @verdekko boutique de plantas, comparte secretos y consejos sobre cinco plantas de interior que necesitan poco mantenimiento.

Todos podemos tener un espacio verde en el balcón, o la terraza de tu casa, por más que sea pequeño, o no tenga mucha luz. La clave, según Caballero, es tener en claro las necesidades de riego, luz y crecimiento de cada una de las plantas que escojas y sobre todo conocer cuáles son las más adecuadas para cada espacio.

Antes de empezar con el listado de cuáles son las cinco plantas de interior que necesitan, la paisajista comparte algunos conocimientos básicos y generales que debes tener en cuenta.

No dejar que la tierra se seque.

Fertilizar cuando sea conveniente.

No dejar las plantas expuestas a los rayos del sol a través de una ventana de vidrio.

Es necesario, cuando la planta lo requiera, cambiar de maceta a un tamaño más grande.

Una vez que encontraste ‘su lugar’ en la casa, no se recomienda moverlas.

Es bueno limpiar las hojas cada 20 días.

Tipos de plantas de interior que necesitan poco mantenimiento

Peperomia. Esta planta no crece tanto, tampoco necesita demasiada agua porque la retiene en sus tallos. Sí es importante no dejarla expuesta directo al sol, pero sí ubícala en un lugar donde reciba mucha luz.

Singonium. Podríamos decir que esta planta es la reina de la resistencia. Tiene hojas acorazonadas, matizadas con verde oscuro. Puede ser trepadora o colgante y es una planta de media sombra. No requiere demasiados cuidados y puede reproducirse en el agua.

Palo de agua. Tiene hojas perennes lanceadas con franjas amarillas. No se recomienda ubicarla en un sitio donde tenga una exposición directa al sol. Es necesario que la riegues tres veces por semana. No soporta el frío y conviene rociar sus hojas.

Hay que regarla tres veces por semana y colocarla donde tenga exposición directa al sol.

Ficus Pandurata. Es la verdadera estrella de las revistas de decoración del momento. Este árbol tropical engalana cualquier rincón de tu casa con sus increíbles hojas, que son muy estéticas. En su hábitat natural las hojas pueden llegar a medir entre 8 y 10 metros de altura y hasta 25 centímetros de largo en macetas de interior.

El helecho debe ir a la sombra y necesita riego constante.

Helecho Asplenium. Esta es la planta perfecta si recién comienzas con la jardinería. Suele ir a la sombra, porque estos helechos crecen cerca de las hojas de los árboles. Es perfecta para darle un toque verde a cocinas, baños de visita, pasillos, escaleras. Es importante saber que necesita riego constante.

Aglaonema. No necesita luz y tiene mucha variedad y colores. Sobrevive a lugares poco iluminados. Sus hojas tienden a ser de colores verde y gris. Crece rápido, pero no resiste el sol ni el frío. Atención no ubicarla cerca del aire acondicionado ni de la estufa. Otro detalle: siempre debe tener la tierra húmeda pero no rociar las hojas.