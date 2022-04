Así conquistó Guillermo de Holanda a Máxima de los Países Bajos

Máxima Zorreguieta, conocida también como Máxima de Holanda, es la reina consorte del país europeo por su matrimonio con el rey Guillermo. La pareja se conoció a finales de 1999 a través de una amiga en común y desde entonces nunca más se separaron.

La royal nació en una familia bien posicionada que le permitió tener una educación de élite: sus estudios iniciales en el colegio Northlands School, una institución a la que asisten los hijos de las personas más ricas de Argentina. Luego se matriculó en la carrera de economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y completó sus estudios con un máster en Estados Unidos.

El círculo más cercano de Máxima reveló en varias oportunidades que no solo es una mujer carismática sino muy inteligente. Esto le permitió tener muy buenos trabajos, entre los que destacaron vicepresidente de ventas para América Latina en el HSBC James Capel Inc. y vicepresidenta de la división de mercados emergentes de Dresdner Kleinwort Benson, ambos en Nueva York.

Fuente: Instagram @koninklijkhuis.

Cuando Máxima Zorreguieta y Guillermo de Holanda se conocieron

En 1999, cuando Máxima trabajaba en Dresdner Kleinwort Benson, viajó a España y allí su amiga argentina Cynthia Kauffman, le dijo que quería que conociera a otro amigo: nada más ni nada menos que el príncipe Guillermo. Ambas acudieron a la caseta del Real Club de Andalucía en la Feria de Abril de Sevilla donde se hizo oficialmente la presentación.

Guillermo de Holanda intercambió unas breves palabras con Máxima Zorreguieta y la invitó a bailar. La atracción surgió de golpe cuando ella divertida le dijo "You are made of wood” ("Sos de madera") y él, lejos de enojarse, se río y quedó encantado con la espontaneidad de la porteña.

El amor no tardó en llegar y luego de un tiempo de noviazgo, la pareja se comprometió en 2001. Pero la situación no fue fácil en un principio, debido a que Máxima era católica y Guillermo protestante, y además el padre de ella, Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.





Su relación se volvió un asunto de Estado y finalmente el Parlamento neerlandés no solo aprobó el matrimonio sino que le otorgó a Máxima la ciudadanía. La boda tuvo lugar en 2002, allí ella recibió el título de princesa de los Países Bajos y más tarde llegaron sus tres hijas: Amalia, heredera al trono, Alexia y Ariadna.



