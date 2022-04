El elegante mono blanco que luce la princesa Charlene

La princesa Charlene de Mónaco comenzó su relación con Alberto II en 2006 y desde entonces la cámaras la siguen a todos lados, principalmente en los eventos oficiales del principado. La ex nadadora tiene un gusto por la moda muy sofisticado y elegante, y así lo confirmó en un retrato familiar donde lució un estilo totalmente blanco.

Es común que los integrantes de la realeza hagan fotos oficiales para publicar en sus redes sociales y en los medios de comunicación. La Casa de Grimaldi es conocida por su pasión por la moda y estilo refinado, una de las características que describieron a la perfección a Grace Kelly, princesa consorte de Mónaco, y también a su hija, Carolina de Mónaco, y su nieta Carlota Casiraghi.

Así es el caso también de la princesa Charlene, quien no tiene sangre real, pero se supo adaptar a los protocolos del Principado de Mónaco. Para una sesión de fotos en el palacio de Roc Agel, lució un mono blanco de manga larga y corte palazzo de la firma Dior.

El look lo completó con un collar rígido de perlas, zapatos blancos y un maquillaje muy sutil. Cabe destacar que por sus complicaciones de salud, Charlene actualmente tiene el pelo rapado en los costados por lo que su cabello indicaría que la foto habría tenido lugar en el 2021.

Fuente: Palacio Roc Agel.

¿Qué pasa con la salud de la princesa Charlene?

En mayo del 2021, desde Roc Agel enviaron un comunicado indicando que la Princesa no asistiría al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco debido a un problema de salud que la tenía muy débil. La primera operación fue al mes siguiente en Sudáfrica, su país de origen, donde fue intervenida de una infección severa de oídos, nariz y garganta.

"Lo que ha sido extremadamente difícil es lo que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida, mi fuerza, sin su amor y apoyo no podría superar este momento tan doloroso", expresó Charlene al medio sudafricano News 24.



El 13 de agosto de 2021 ingresó nuevamente al quirófano para una cirugía de cuatro horas bajo anestesia general, y sus hijos y su marido viajaron hasta el país africano para acompañarla, ya que hacía tres meses que no la veían. Pero luego de dar algunas declaraciones y aparecer en público, Charlene enfrentó su tercera operación.

Fue en noviembre del año pasado cuando los médicos le indicaron que podía volver Mónaco, pero cuando todos creyeron que ya estaba apta para sus deberes reales, Charlene se retiró de la vida pública para cuidar su salud. En estas últimas semanas, la Princesa frecuentó pocos actos reales y aún continúa con su recuperación.



¿Estabas al tanto de los problemas de salud que tuvo Charlene de Mónaco?