La princesa Charlene de Mónaco está enferma y sola: ¿qué le sucede?

Este año, Charlene de Mónaco no podrá celebrar su aniversario de bodas con su esposo, el Príncipe Alberto.

Charlene en Sudáfrica, donde cayó enferma.

La princesa, cuya salud preocupa a sus familiares, se encuentra actualmente en Sudáfrica recuperándose, tras haber sido sometida a varias operaciones para tratar una grave infección otorrinolaringológica. La madre de Jacques y Gabriella envió un mensaje muy conmovedor a su esposo mientras se acercaba su aniversario de boda.

Cabe destacar que muchos periodistas apostaban por que el matrimonio de la nadadora con el príncipe Alberto no iba a durar, pero la longevidad de su relación demuestra lo contrario.

Fue la propia Charlene quien, a través de su fundación, emitió un comunicado. "Su Alteza la Princesa Charlene de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo".

Han sido los médicos los que le han pedido a la royal que haga reposo y que no se suba un avión para cambiar de continente, recomendando que se quede en su Sudáfrica natal hasta alcanzar la recuperación.

Promediando el mes de mayo Charlene llegó a su país para embarcarse en una misión de conservación de la fauna. Concretamente, su objetivo era luchar contra la caza furtiva del rinoceronte, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

"Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece", aseguró la mamá de Jacques y Gabriella. "Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble", dice el escrito que comunica las palabras de la esposa del príncipe de Mónaco.

"Mis conversaciones diarias con Alberto y con los niños me ayudan inmensamente a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos. Fue especial que mi familia me visitara en Sudáfrica y fue realmente maravilloso verles. No puedo esperar a reencontrarme con ellos", expresó triste la princesa.

Esta infección otorrinolaringológica ya lleva más de un mes afectándola, y no ha podido todavía superarla. Debido a esta dolencia, Charlene no pudo asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco el pasado 23 de mayo y, aunque en un principio intentó viajar, finalmente tampoco podrá celebrar junto a su marido, el príncipe Alberto, el décimo aniversario de boda, que tiene lugar el próximo 1 de julio.