4 royals que prefieren looks de Gucci

Sinónimo de lujo, prestigio y exclusividad, Gucci es una de las firmas más destacadas de todo el mundo en lo que a moda se refiere. En esta oportunidad, te contamos quiénes son las 4 royals que eligieron esta marca para sus looks y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Kate Middleton y su vestido Gucci - Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge (/dukeandduchessofcambridge)

Gucci: 4 figuras de la realeza que apuestan por la icónica firma italiana



1. Kate Middleton



Resulta difícil no comenzar esta lista por ella, Kate Middleton, una de las royals más hermosas del mundo y también una de las más destacadas y admiradas en lo que a moda y formas de vestir se refiere.



Reconocida influencer real, Middleton parece no estar comprometida con ninguna marca ni casa de moda. En este sentido, se puede decir que no tiene ningún inconveniente en vestir una firma siempre y cuando la misma se adapte a su singular e inconfundible estilo.



Por esto mismo, no sorprende que haya elegido vestir Gucci en varias oportunidades. Una de ellas se dio en 2017, en el marco de una visita al Victoria & Albert Museum, donde la esposa del príncipe William se lució con un mini vestido de la prestigiosa marca italiana.



Tiempo más tarde, en 2019, Kate fue a la gala del evento de 100 Women in Finance con un delicado vestido rosa que aún hoy perdura en la mente de muchas personas.



2. Carlota Casiraghi

A diferencia del caso anterior, Carlota Casiraghi, conocida por muchos como “la princesa filósofa”, tiene un vínculo más que especial con Chanel, casa de modas de la cual es embajadora desde hace unos años.



A pesar de esto, la hija de Carolina de Mónaco supo vestir prendas de otras marcas, entre ellas precisamente Gucci. Una de estas ocasiones se dio en 2017, cuando Carlota asistió a la gala de LACMA Art + Film luciendo un impecable vestido largo a base de colores pastel.



3. Lady Di

Fiel a su estilo de romper con la norma, Lady Di aparece en esta lista no por elegir prendas de ropa, sino más bien por un accesorio: su famoso bolso de Gucci.



Se trata del “tote bag” y, según los allegados a la princesa de Gales, supo ser su bolso favorito. Tal es así que, el año pasado y a modo de homenaje, Gucci lanzó una exclusiva edición limitada del mismo.



4. Isabel II



Para finalizar, hay que decir que la histórica reina Isabel II, quien hace poco cumplió 70 años en el trono del Reino Unido, también es una de las royals que apostó por Gucci para sus looks.



Sobria y discreta, en 2018 la madre del príncipe Carlos optó por unos delicados mocasines negros de Gucci, los cuales acompañó con un abrigo y un sombrero de color naranja.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que estas royals tienen una particular predilección por Gucci?