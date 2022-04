Amazon cierra más de 70 tiendas en Estados Unidos y el Reino Unido y apuesta por un nuevo negocio

Amazon anunció que está cerrando varios locales de Estados Unidos y el Reino Unido entre las que se encuentra sus librerías y sus tiendas Amazon 4-star y Amazon Pop Up, que vendían una variedad de productos electrónicos y otros artículos de moda. Esto pone fin a algunos de sus experimentos minoristas de mayor duración.

La agencia de noticias del Reino Unido, Reuters, dio a conocer esta noticia y dijo que “marca un punto de inflexión para una empresa que comenzó como una librería en línea y ayudó a llevar a rivales establecidos como Borders a la bancarrota”.

Sin embargo, esto no implica el fin de Amazon. La empresa fundada por Jeff Bezos dijo que se centrará más en sus mercados de comestibles y en un concepto de tiendas por departamentos en el futuro.

Librería de Amazon

Los cierres de los locales de Amazon mencionados afectan a alrededor de 70 tiendas en los Estados Unidos y el Reino Unido. Las fechas de cierre variarán según su ubicación y Amazon dijo que ayudaría a los empleados afectados a encontrar puestos en otras partes de la empresa. También agregó que a los trabajadores que opten por no quedarse en Amazon se les ofrecerán paquetes de indemnización. Aunque la empresa se negó a decir cuántos empleados se verán afectados por los cierres.

Desde la apertura de su primera librería en Seattle en 2015, Amazon tuvo varias ideas de comercios minoristas: desde supermercados hasta sus tiendas “4 estrellas” en el que vende juguetes, artículos para el hogar y otros artículos con una alta calificación de los clientes en Amazon.

Amazon 4-star en Massachusetts

“Amazon tenía como objetivo llegar a los compradores en más lugares y llevar su toque en línea al mundo real. Sus librerías sacarían de su vasto tesoro de datos y mostrarían lo que la gente estaba leyendo, incluso las reseñas que dejaban en el sitio web de Amazon”, escribió Jeffrey Dastin, periodista de Reuters.

Sin embargo, parece que la rentabilidad de estos negocios físicos no fue como esperaban desde Amazon y las compras en línea siguieron predominando. Los ingresos de las tiendas físicas de Amazon apenas llegaron a un 3% de los 137.000 millones de dólares en ventas de Amazon del último trimestre. Gran parte de estos ingresos se lo atribuyen a Whole Foods, tienda de alimentos que adquirió Amazon hace unos años y su cadena Fresh pero estas también registraron sus puntos más bajos de venta en 2021. Además, no han logrado mantener el ritmo de crecimiento en los otros negocios minoristas.

Amazon Fresh, cadena de supermercados

Amazon está recortando su huella minorista física después de salir de su tasa de crecimiento más lenta en cualquier trimestre desde 2001. Las acciones de la empresa cayeron más del 8% en lo que va del año.

Sin embargo, un portavoz de Amazon dijo que la empresa “sigue comprometida” con la construcción de conceptos y tecnologías de venta minorista física a largo plazo, remarcando las recientes tiendas Style con las que la compañía está incursionando en los locales físicos de ropa. Amazon también confirmó que seguirá enfocándose en sus cadenas de supermercados.