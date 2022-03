Los triángulos amorosos del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles

Sin dudas, el príncipe Carlos es famoso por sus relaciones y sus matrimonios con Diana Spencer y Camilla Parker Bowles. No obstante, el heredero al trono cuenta con un pasado sentimental más que particular, y a continuación compartimos las claves de algunos de los triángulos amorosos que forman parte de su historia. No te pierdas los detalles.



Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

El príncipe Carlos, su polémico historial amoroso y la hermana mayor de Lady Di

Si se habla de triángulos amorosos, el más famoso de todos y el primero que se viene a la mente es el que protagonizaron durante varios años el príncipe Carlos, Lady Di y Camilla Parker Bowles.



De hecho, el mismo generó una enorme polémica en el seno de la Familia Real británica. Tal es así que la propia Diana Spencer confesó de manera pública que este fue el motivo por el que se separó de Carlos (“en el matrimonio éramos 3”, dijo en una recordada entrevista, la cual le ocasionó la enemistad con la princesa Margaret).



Ni que hablar del tiempo que le llevó a la duquesa de Cornualles ganarse la aceptación del pueblo británico y de varios de los miembros de la realeza, entre ellos William y Harry, los hijos de Carlos y Diana, y la propia reina Isabel II.



A pesar de todo esto, si se profundiza en el pasado del heredero al trono se puede encontrar que Carlos protagoniza varias relaciones de este tipo. Sin ir más lejos, hacia fines de los años 70 el hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo mantuvo un vínculo amoroso con Elizabeth Sarah Lavinia Spencer, la hermana mayor de Diana.



De hecho, fue precisamente gracias a esta relación que Carlos conoció a quien terminaría siendo su primera esposa.

Carlos, Camilla Parker Bowles y otros triángulos amorosos

Algo similar le ocurrió a Carlos años antes, cuando conoció justamente a Camilla Parker Bowles, quien por entonces se llamaba Camilla Rosemary Shand ya que aún no se había casado con Andrew Parker Bowles.



Es cierto que hay diferentes versiones acerca de cómo se conocieron. No obstante, una de estas indica que quien los habría presentado fue Lucia Santa Cruz, expareja de Carlos y amiga de Camilla.



Luego la duquesa de Cornualles se separaría de Carlos y se casaría con Andrew, y en este punto se presenta otro triángulo amoroso. ¿El motivo? Antes de contraer matrimonio, el brigadier británico estuvo en pareja con la princesa Ana, única hija mujer de Isabel II y Felipe y hermana del príncipe de Gales.





El resto es historia conocida: Camilla y Carlos retomaron su relación incluso cuando ambos estaban casados. Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de estas historias de la monarquía británica?