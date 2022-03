Cómo es la relación de Camilla Parker Bowles con los hijos del príncipe Carlos

La relación de Camilla Parker Bowles con William y Harry, los hijos del príncipe Carlos y Diana, es una de las más complejas y contradictorias de la Familia Real Británica. En esta oportunidad, recordamos algunas de las declaraciones más famosas y te contamos por qué se dice que hay polémica en puerta. No te pierdas los detalles.

Camilla Parker Bowles y el príncipe William: entre la diplomacia y el paso del tiempo

Resulta difícil, por no decir imposible, hablar de cómo se llevan Camilla Parker Bowles y los hijos del príncipe Carlos sin poner la relación en contexto. En este sentido, hay que decir que, para William y Harry, la duquesa de Cornualles en principio era la tercera en discordia que llevó a la separación y al divorcio del heredero al trono y Diana.



Es más, en su momento trascendió que el propio William, también conocido como Guillermo, le había preguntado a su madre si él había generado las peleas entre sus padres, a lo que Lady Di le respondió que no, y que el motivo era que en su matrimonio “eran tres personas”.



Por este motivo no sería descabellado pensar en que William veía con cierto recelo a la segunda esposa de su padre. Sin embargo, el paso del tiempo para indicar que la relación entre ellos ha mejorado bastante.



Ante todo, hay que mencionar que, para casarse con Camilla, Carlos solicitó el aval de sus hijos y también el de su madre, la reina Isabel II. También hay que tener en cuenta que la aparición de Kate Middleton en escena hizo que William integrara aún más a la nueva esposa de su padre.



Harry: de su apoyo a Camilla Parker Bowles a la polémica sobre sus memorias

En cuanto a Harry, hay unas declaraciones del 2005 que sorprenden por lo bien que este habla de Parker Bowles. Además de decir que no era “una madrastra malvada”, el hijo menor de Carlos y Diana llamó la atención al afirmar que Camilla era “una mujer maravillosa” que había hecho muy feliz a su padre.



No obstante, el tiempo ha pasado y la situación en la actualidad es bastante diferente. Mientras Camilla se encuentra cada vez más cerca de convertirse en reina consorte, Harry ha renunciado a la realeza y lleva su propia vida desde Estados Unidos y junto a Meghan Markle.



A la polémica que esto supone, se agrega el hecho de que el otrora príncipe anunció que pronto publicará sus memorias. De acuerdo con las declaraciones de algunos allegados, las mismas contendrían varias revelaciones acerca del núcleo duro de la monarquía y serían particularmente críticas hacia la figura de Parker Bowles.



¿Qué opinas? ¿Crees que Harry se animará a dar a conocer algunos secretos hasta ahora desconocidos de la Familia Real?