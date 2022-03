El atuendo más informal con que se vio a Camilla Parker Bowles

Camilla Parker Bowles es famosa, entre otras cosas, por lucir siempre elegante y sofisticada. En esta oportunidad, recordamos una ocasión en la que se la vio con un atuendo tan clásico como informal. ¿Te imaginas de cuál se trata? A continuación, los detalles.

Fuente: GTRES - elle.com

Camilla Parker Bowles y el clásico “british style”

Camilla Parker Bowles, la duquesa de Cornualles, es una de las figuras más singulares de la Familia Real británica, lo cual se debe a que es la segunda esposa del príncipe Carlos y, sobre todo, a que su historia está llena de polémicas y conflictos internos.



Si bien hubo momentos en que la aceptación hacia ella fue menor que ahora, hay algo que nunca se pudo negar y que se refiere a la elegancia y a la sobriedad con la cual elige sus atuendos y sus looks.



Casi siempre formal, hay algunas oportunidades en las que se dejó ver con un look mucho más “cotidiano”, por decirlo de alguna manera. Para ejemplos, basta con recordar la visita que hizo hace un par de años al Jardín Botánico de Westonbirt.



En aquella ocasión, optó por un atuendo clásico y tradicional de Gran Bretaña, de características campestres, el cual muchas veces también fue visto en Kate Middleton, la esposa del príncipe William.



Se trata de un clásico inglés en tonos de verde caza que es propio de las campiñas de este territorio y de los tiempos de frío e invierno.



Camilla Parker Bowles y las claves de su atuendo informal

Recrear este vestido informal no es para nada complicado. Por lo contrario, solo se requiere de tres prendas: un pantalón verde (tono militar), unas botas altas de color marrón y una campera de abrigo también en color verde.



A diferencia de Kate Middleton, quien suele lucir este atuendo de forma más ajustada, la duquesa de Cornualles optó por usar prendas más bien holgadas, lo que seguramente ofrece mayor comodidad y, a la vista, da una sensación de mayor naturalidad.



Acerca del color, es cierto que Parker Bowles no suele tener una predilección definida a la hora de vestir. Sin embargo, en varias ocasiones se ha inclinado por el verde y, de acuerdo a lo visto, no se puede negar que le queda más que bien.



Luego de leer todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de este atuendo informal y campestre que supo lucir Camilla Parker Bowles?