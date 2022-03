Ideas para convertir patios secos en patios deco con estilo

Cuántas veces nos lamentamos de que el césped no prende en nuestro patio y que nos hace falta un jardín en casa. Sin embargo, con buenas ideas y recursos de decoración, los llamados “patios secos” pueden cobrar un nueva vida y lucir mucho más lindos y relevantes para disfrutar más el hogar.

El patio seco se decora a través de la combinación de texturas y materiales.

Si el césped no crece, si lo único que ves es una superficie con tierra, ¡no importa! Hay otras maneras de ponerlo a punto y convertirlo en un atractivo jardín no tradicional que, por otra parte, no necesitan de tanta agua ni atención. Dos beneficios clave a la hora de pensar en ideas de decoración simples y prácticas.

“El jardín seco, como su nombre lo indica, es un estilo propio de jardín con baja necesidad de agua y no tiene césped”, apunta Vilma Guerrero, arquitecta especialista en decoración. Y agrega: “Este tipo de patios provienen de los jardines orientales, y se caracterizan por tener muchas texturas. También se relacionan con los jardines sostenibles, con reducidas necesidades hídricas y bajos costos de mantenimiento”.

Los grandes aliados verdes de los patios secos son las cactáceas y variedades de plantas que no requieren de mucha agua y, en cambio, ofrecen una gran combinación de tamaños, formas y colores. Junto con ellas hay otros elementos que permiten transformar un patio seco en un patio deco .

Se trata de elegir mobiliario y objetos con estilo y en la justa medida.

Arena, piedra partida, granza, rocas grandes, listones de maderas para hacer un deck, cemento alisado, ladrillo, hormigón, grava, cañas de bambú y mimbre son algunos de los materiales listos para usar y armar un patio seco. “Si se va a colocar piedras es conveniente poner por debajo una red antihierbas par evitar que crezca malezas”, sugiere la arquitecta creadora de la cuenta en Instagram @deco.dudas.

Un patio seco inspirado en un jardín zen.

Para inspirarnos sobre cómo decorarlos, hay que tener en cuenta que los patios secos tienen similitudes con los jardines de estilo zen, orientales. Pero también vale tomar items de estilo de los paisajes del Lejano Oeste.

Piedras y vegetación con impronta del Lejano Oeste.

El paisajismo es clave en la decoración de los patios secos, sobre todo cuando el espacio disponible es reducido.

Un patio seco, ¡un patio deco! para disfrutar.

En este caso, es importante elegir el mobiliario “a medida”, macetas y objetos en el tamaño y cantidad bien ajustada para aprovechar y delimitar bien el espacio en los patios secos que, de esta manera, cobrarán nueva vida, con más para disfrutar de un oasis de aire libre en el interior de la casa.