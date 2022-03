Así es el carrito de 75.000 euros con el que se pasea la reina Isabel II

A sus 95 años y ya recuperada del coronavirus, la reina Isabel II compró un increíble carrito de golf para moverse por su propiedad. Por el mismo pagó la cifra de 75 mil euros y, a continuación, te contamos cuáles son los lujos que posee y todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Fuente: garia.com

Isabel II y el exclusivo carrito que compró por 75 mil euros

A esta altura ya no sorprende a nadie el hecho de que la salud de la reina Isabel II no es la mejor de todas. A los achaques de la edad (tiene 95 años), en los últimos tiempos se sumó la mala noticia de la muerte de su esposo, Felipe de Edimburgo y, como si fuese poco, también el coronavirus.



Ya recuperada de esta enfermedad, la monarca británica evidencia algunos efectos secundarios que le quedaron del covid, entre los que se encuentran dolores físicos y dificultades para moverse. Es por esto mismo que tomó una decisión para volver a su rutina diaria y compró un exclusivo carrito de golf de 75 mil euros.



Si bien no necesita de una licencia para conducir este carrito, se trata de una buena oportunidad para recordar que, por más que maneje, no necesita de un registro para hacerlo. Por lo contrario, este es uno de los tantos privilegios del cual goza por ser reina, al igual que el festejo de dos cumpleaños y la posibilidad de viajar a cualquier país sin pasaporte.



De más está decir que, dada su condición actual, es poco probable que ella misma se haya cargo de la conducción del vehículo.



Cómo es el lujoso carrito de golf en el que ahora se mueve la reina Isabel II

Fabricado por Garia y Mercedes-Benz, el modelo elegido por la madre del príncipe Carlos es el Mónaco, nombre que, a modo de curiosidad, remite al de otro de los territorios europeos que también tiene una familia real, en este caso la monegasca.



Este vehículo alcanza una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y cuenta con capacidad para 4 personas, aunque no sería de extrañar que la reina utilice estas plazas para sus amados perros.



Por otra parte, aunque la idea es que Isabel II use el mismo para desplazarse dentro de su residencia, este carrito cuenta con lujos exclusivos tales como un refrigerador, una tablet, portavasos y sistema de Bluetooth, entre otros.



Para finalizar, este lujoso carrito posee la característica de ser eléctrico: tiene una batería de litio cuyo rendimiento oscila alrededor de los 80 kilómetros.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca del exclusivo carrito de golf que compró la reina Isabel II para desplazarse a sus 95 años?