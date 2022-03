Cómo es el pub Duchess of Cambridge y por qué lo relacionan con Kate Middleton

A pocos metros del castillo de Windsor se encuentra un lugar ideal para hacer una breve parada y que pocos conocen: The Duchess Of Cambridge Pub. El lugar es muy cálido, tranquilo, y ofrece una amplia variedad de opciones tanto para comer como para beber, ¿pero por qué lo relacionan con Kate Middleton?

El príncipe William se comprometió con Kate Middleton en octubre de 2010, en Kenia, durante una estancia de diez días en la reserva natural Lewa Wildlife Conservancy. La boda se realizó en abril de 2011 en la Abadía de Westminster y fue día de fiesta nacional en el país, por lo que todos salieron a la calle a celebrar.

Cuando una persona se casa con un integrante de la realeza, automáticamente pasa a tener el mismo título nobiliario según su género. Por ejemplo, al ser Carlos el príncipe de Gales desde los 21 años, Diana era conocida como princesa de Gales y a Kate Middleton le ocurrió lo mismo: William fue designado como duque de Cambridge y ella adoptó el mismo nombramiento.

Por este motivo es que muchos relacionan al bar con Kate Middleton, ya que The Duchess Of Cambridge Pub significa en español Bar de la Duquesa de Cambridge. Sin embargo, según la biografía del lugar la futura reina del Reino Unido no tiene nada que ver con ellos y la idea era crear un espacio inspirado en la Corona británica.

"The Duchess of Cambridge es un pub verdaderamente británico en el corazón de Windsor que le brinda una experiencia verdaderamente relajada digna de la realeza (...) Experimente la auténtica cocina británica preparada a diario por nuestros chefs, perfectamente maridada con vinos finos, cervezas de todo el mundo", indican en el sitio.

Fuente: The Duchess Of Cambridge Pub.

Quienes deseen vivir esta experiencia deben reservar una mesa desde la página web y también ofrecen un número de teléfono para contactarse ante cualquier duda. Desde el centro de Londres hay una distancia de una hora aproximadamente en auto, pero también se puede llegar en tren desde la Estación de Paddington.

Windsor es una pequeña y próspera ciudad del condado de Berkshire, mundialmente conocida por albergar al castillo de Windsor y las viviendas más caras del Reino Unido. Además de visitar The Duchess of Cambridge pub también cuenta con un teatro y un parque infantil Legoland, por lo que se puede aprovechar para conocer la zona.



¿Te gustaría conocer The Duchess of Cambridge pub?