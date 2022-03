Qué es el ayuno intermitente y cuáles son sus beneficios

El método del ayuno intermitente se ha convertido en una tendencia en los últimos tiempos. Se utiliza para descender o mantener el peso, también se emplea para desintoxicar el organismo.

Circula mucha información sobre el tema, pero no siempre con una base médica y esto puede llevar a problemas y confusiones. La licenciada en nutrición Eugenia Briz explica qué es el ayuno intermitente, los modos en que se puede ayunar, los beneficios comprobados y también los riesgos si no se lo hace de la manera correcta.

“El ayuno intermitente consiste en alternar períodos en los que se come y los que se ayuna. Se trata de un método más que una dieta, es un programa de alimentación en el que lo importante no es qué comer, sino cuándo comer. Pero como todos los modelos de alimentación, no cualquier paciente puede realizarlo”, explica Briz.

Como en todas las rutinas alimentarias el asesoramiento de un profesional es fundamental. “El ayuno intermitente funciona por restricción calórica. Pero es importante destacar que se debe buscar un sistema de ayuno planificado a cada persona, para generar compromiso con la alimentación”, advierte la experta.

El método 16/8 es el más conocido. Esta estrategia propone comer durante 8 horas y se debe ayunar durante 16 horas.

Cómo se hace el ayuno intermitente

Existen 3 tipos de ayuno. La licenciada en Nutrición, que comparte sus consejos y recetas a través de su cuenta de IG @nutricionintegral_eb explica en detalle cada uno de ellos.

- 16/8. “Es el más conocido. Esta estrategia propone comer durante 8 horas y se debe ayunar durante 16 horas. En esta recomendación de 16/8 según el paciente y objetivos, cenar a las 19.30, para terminar de ingerir sólidos a las 20 y luego se vuelve a comer a las 12 del día siguiente, siendo esta la primera ingesta”.

- 5:2. “Es un método que consiste en reducir durante dos días a la semana la ingesta de calorías a un máximo de 500-600 calorías al día y los otros cinco días se puede comer libremente. Es importante aclarar que estos dos días no tienen que ser consecutivos”.

- Comer, parar, comer. “En este programa se intercalan días de ayuno con días de ingesta. Es decir, se come libremente durante 24 horas y al día siguiente se ayuna 24 horas, solo se ingiere líquidos sin calorías. Esto se repite una o dos veces a la semana”.

El ayuno sirve por su restricción calórica. El secreto del ayuno, entonces, es comer menos en la ventana de ingesta.

Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente

El objetivo de los planes de ayuno intermitente es lograr el descenso de peso y la desintoxicación, forzando así al organismo a utilizar las grasas de reserva como fuente de energía, además de otros beneficios.

“Entre estos beneficios, podemos destacar el retraso del envejecimiento y mejora en la salud de la piel, la disminución de enfermedades cardiovasculares, mejoras en el control del colesterol, disminución de los triglicéridos, mejora en la resistencia a la insulina, baja de la tensión arterial y disminución del peso corporal. Además, estimula el sistema inmune y ayuda al mejoramiento de algunas enfermedades reumáticas”, asegura la especialista en nutrición.

El ayuno sirve por su restricción calórica. “El secreto del ayuno, entonces, es comer menos en la ventana de ingesta. Es beneficioso y bien indicado en control de diabetes, presión arterial y ordenamos el momento que comemos, pero siempre que el paciente tenga incorporado hábitos alimentarios saludables”, explica la licenciada Briz.

Más allá de seguir tendencias en alimentación, lo esencial es tener hábitos saludables y que permanezcan en el tiempo.

Cuáles son los efectos adversos del ayuno intermitente mal planificado

Los expertos en nutrición aseguran que no todos los planes son recomendables para cualquier paciente, es por eso por lo que antes de comenzar el ayuno intermitente o cualquier otro método se debe consultar con un especialista en nutrición. “Puede provocar efectos adversos en personas con diabetes o con otros diagnósticos, en esos casos se sugiere que opten por otro tipo de método alimenticio”, afirma Briz.

Pero además de entender que esta rutina alimentaria no es aplicable en cualquier persona, también es importante saber que mal planificada puede generar efectos adversos. “Debemos tener en cuenta que el ayuno intermitente mal planificado lastima la masa muscular, perdiendo músculo. Si no se sabe cómo empezar, lo mejor es acudir a un profesional en nutrición”, advierte Briz.

Para la licenciada en nutrición más allá de seguir un método como el ayuno intermitente, lo importante es trabajar y ocuparse para llevar una vida más saludable. “Más allá de seguir tendencias en alimentación, lo esencial es tener hábitos saludables y que permanezcan en el tiempo, esa es la mejor manera para mantenernos sanos y con un peso adecuado. Se pueden ingerir todo tipo de alimentos, pero de manera balanceada y acompañado por actividad física”.