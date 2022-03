El inesperado parentesco entre Kate Middleton y Guy Ritchie

En el universo de los famosos y las figuras públicas como los royals hay varios parentescos inimaginables pero que son reales. Uno de ellos es el de la duquesa de Cambridge Kate Middleton y el director cinematográfico Guy Ritchie.

Hollywood y la realeza: lazos impensados

De hecho, muchas veces más de lo que creemos existen miembros de la realeza emparentados con figuras famosas en el ambiente artístico. Muchos de ellos hicieron su propio camino en las artes sin siquiera sospechar que podrían haber sacado a relucir sus contactos reales.

Así, los lazos de la familia real británica van más allá de los miembros conocidos y los vínculos familiares lejanos ni siquiera saben que están emparentados.

Es el caso de Kate Middleton con Guy Ritchie que son primos de cuarta generación. Sí, la royal y el director, productor y guionista británico son primos lejanos y su genealogía se cruza en el nombre David Martineau.

Hay publicaciones que dijeron que ellos no lo sabían y que sólo tomaron conocimiento cuando fue publicado por distintos medios masivos. Otros, que aunque tienen conocimiento no tienen ningún vínculo. Lo cierto es que Guy Ritchie y Kate Middleton no son los únicos parientes lejanos que hay en el ambiente. Ni el único cruce entre la realeza y Hollywood.

¿Hacemos un divertido repaso por los lazos más impensados como el de Kate y Guy?

Muy muy lejanos: parientes famosos que no sabían que lo eran

Kit Harington y Rose Leslie

Quizás ellos se estén enterando en este momento pero tú ¿Sabías que Kit Harington y Rose Leslie de Game of Thrones son descendientes de la realeza?

¡Sí! La pareja favorita de esta serie desciende del rey Charles II, el monarca es el tatarabuelo de ambos ¡Quién lo hubiera dicho! ¿Cuál sería el parentesco, primos de doceava generación? Algo así. Los hermanos favoritos de Hollywood tienen vínculos con la realeza. Fuente. Univisión

Jake Gyllenhall y Maggie Gyllenhaal

Se trata de una de las parejas de hermanos preferidas de Hollywood. Entre ellos, el lazo es conocido pero ¿Qué tal si supieras que ambos son descendientes del rey Eduardo III?

Pero esto no es todo, Jake y Maggie también están enlazados a la realeza sueca por otro vínculo familiar lejano ¡Impresionante!

Brooke Shields y la Reina Isabel II

La bella actriz de ojos color del océano está emparentada con la realeza según el sitio FindMyPast tiene antepasados en la realeza francesa y británica. Sus ancestros fueron nada más ni nada menos que el rey de Francia Enrique IV y su hijo Eduardo III, por tanto es prima de ¡La Reina Isabel II! Aunque sea en grado 18.

¿Conocías el parentesco impensado entre Guy Ritchie y Kate Middleton y todos los demás?