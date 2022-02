Linda Evangelista: todas las cirugías estéticas que se hizo después de la mala praxis

Desde hace algún tiempo, Linda Evangelista parece decidida a contar su verdad. Además de confesar que se sometió a un tratamiento estético que la dejó desfigurada, la supermodelo canadiense manifestó que probó corregir estos efectos con cirugías estéticas, pero que no dieron resultado. A continuación, compartimos las principales claves del asunto y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Instagram Linda Evangelista (/lindaevangelista)

La mala praxis que sufrió Linda Evangelista y las cirugías estéticas que no dieron resultado

Durante muchos años fue una de las supermodelos más bellas y famosas de todo el planeta, pero ahora, desde hace un tiempo, solo llama la atención por su ausencia en la escena pública.



Se trata de Linda Evangelista, la modelo canadiense que, a la par de otras bellezas mundiales como Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell, supo deslumbrar a todos con su andar por las pasarelas.



En los últimos meses, las ocasiones en las que habla con distintos medios son cada vez más. No obstante, todo comenzó con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la cual compartió las principales claves de su calvario.



En esta, Evangelista indicó que se sometió al procedimiento estético “CoolSculpting de Zeltiq” y que el mismo no solo dio los resultados esperados, sino que la deformó de forma permanente.



La idea era disminuir las células de grasa de distintas zonas de su cuerpo. Sin embargo, el tratamiento las aumentó, dejándola a Linda, como ella misma describe, “irreconocible”.



Con la esperanza de corregir lo sucedido, la canadiense de 56 años se sometió a dos nuevas cirugías estéticas, las cuales fueron “muy dolorosas” y, lamentablemente para ella, no dieron resultado.



Linda Evangelista: de la opinión favorable sobre las cirugías estéticas a la depresión y el aislamiento

Toda esta situación despertó nuevamente el debate acerca de la necesidad de someterse a cirugías plásticas con fines estrictamente estéticos. Al respecto, llama la atención una serie de declaraciones que la propia Evangelista dio a mediados de los años 90, en lo que podría denominarse su “época dorada”.



De visita en un programa que la modelo y presentadora chilena Cecilia Bolocco tenía en su país, Linda se mostró muy favorable acerca de las cirugías estéticas e incluso confesó que estaba ahorrando para cuando se le presentase la oportunidad.





A más de 20 años de dichas declaraciones, todo parece haber cambiado para la supermodelo. En este sentido, hay que decir que, además de las consecuencias físicas que el tratamiento le dejó, Evangelista también debe hacer frente a los efectos anímicos y psicológicos.



Tanto en su cuenta de Instagram como en posteriores declaraciones, la expareja del actor Kyle MacLachlan y del empresario François-Henri Pinault manifestó que toda esta situación la hizo hundirse en la depresión, en la tristeza y el autodesprecio.



Al parecer, Linda Evangelista dijo basta de todo esto y el hecho de contar lo sucedido y de dejarse ver nuevamente parecen dar pruebas de una nueva etapa en su vida.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de toda esta situación que afecta a Linda Evangelista?