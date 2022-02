Así luce Linda Evangelista tras someterse a un tratamiento estético

Linda Evangelista hace más de 5 años que está alejada de todas las cámaras por una mala praxis que sufrí entre agosto del 2015 a febrero 2016. Quien fue considerada una supermodelo fotografiadas en todas partes del mundo, decidió salir a contar su historia para que otras mujeres sepan a qué se están exponiendo.

La ex modelo y estrella de 56 años le brindo una nota en exclusiva a la revista PEOPEL donde abrió su corazón contando la gran tragedia que sufrió por seguir los índices de belleza “Ya no puedo vivir así, escondiéndome y sintiendo vergüenza. Ya no podía vivir con este dolor. Finalmente estoy dispuesta a hablar", dijo Evangelista.

Linda Evangelista en su mejor momento. Fuente: Instagram @lindaevangelista

Linda Evangelista muestra las huellas que dejó el CoolSculpting que es un popular procedimiento para congelar la grasa corporal, que ha sido promovido como una alternativa no invasiva a la liposucción. Por el resultado, en septiembre la ex modelo demandó a Zeltiq Aesthetics Inc, la compañía dueña de CoolSculpting, por $50 millones por daños ocasionados.

Linda explica que tres meses después de estos tratamientos que se terminó en febrero 2016, comenzó a notar masas debajo de su piel en la barbilla, los muslos y la zona alrededor del brassiere. Tras intentar hacer dieta y más ejercicio, y llegar a pasar hambre para recuperar su figura, notó que no había cambio. "Pensé que estaba perdiendo la cabeza", recuerda sobre su estado de desesperación.

Entrevista a Peopel de Linda Evangelista. Fuente: Instagram @lindaevangelista

"Yo amaba estar en la pasarela. Ahora odio encontrarme con alguien que conozco", cuenta entre lágrimas la ex modelo. Evangelista intentó reparar el daño sometiéndose a cirugías de liposucción en junio del 2016 y julio del 2017, pero no dio resultado. "No mejoré ni un poquito", lamenta. "Ya no me miro en el espejo", añade. "No me parezco a mí".