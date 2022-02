La botella de whisky más lujosa que sirve como objeto de decoración

La botella de whisky es un objeto perfecto para lucir y sumar elegancia en algún rincón del hogar. Habla por sí solo de estilo y puede ser un elemento de lujo.

Al menos eso es lo que opinan las marcas Lalique y The Macallan, que no es la primera vez que se unen para diseñar y producir botellas de whisky o decantadores de lujo que son en sí increíbles objetos de decoración.

Una pieza de la colección de seis botellas de whisky que luego de vaciarlas, quedan como decantadores.

Una botella de whisky como objeto de decoración

El universo del whisky, sin dudas, inspira. Y es por eso que desde el 2016 se lanzan al mercado cada año distintas producciones de botellas o decantadores bajo el ala del concepto de la colección Six Pillars.

Se trata de una serie de whiskys creados en colaboración entre la marca escocesa The Macallan y la exclusiva marca de joyería y fábrica de vidrio y cristal Lalique. Conocida como The Macallan in Lalique, cada botella de whisky de esta serie refleja los valores de estas lujosas marcas.

Una de las más preciosas es el diseño Macallan Lalique Peerless Spirit, inspirado en la técnica ancestral de soplado y pellizcado de los artesanos de Lalique para diseñar botellas de perfume. Se trata, además, del último pilar de la colección y contiene un whisky madurado durante ¡65 años!

El proceso se llevó a cabo en barrigas de ex-Sherry y está directamente embotellado en un decantador de cristal de Lalique a medida. Por supuesto, se trata de una edición limitada a solo unas 450 piezas numeradas, firmadas individualmente por ambas marcas y cada una cuestan cerca de 35 mil euros.

Claro que ofician de botellas de whisky pero al vaciarse, quedan como increíbles y lujosos decantadores.¿Quién no quiere tener una lujosa botella de whisky de estas en sus oficinas, livings o bibliotecas, dedicándole un exclusivo rincón protagónico?

Ideales para grandes despachos, oficinas pero también para un espacio de descanso frente a un hogar, espacios sectorizados del living para reuniones o salas para pasar tiempo con amigos, estas botellas de whisky como objetos de decoración son, sin dudarlo, una gran adquisición para los fanáticos de este universo clásico, sofisticado y cultor de grandes sabores, también amantes de la belleza y la artesanía.

Nivel de detalle, maestría y perseverancia para crear los mejores whiskys en los envases más espectaculares, convirtiéndolos en un objeto de arte.

La botella es una verdadera artesanía creada con una técnica heredada de los viejos artesanos de Lalique para producir frascos de perfume.

A qué sabe el whisky, más allá de la botella para decorar

De tono ámbar y notas de roble envejecido y ahumado, este whisky posee un ligero toque de jengibre y vainilla suave para sumar dulzor al paladar. Un lujo líquido, mucho más allá de la artesanía de cristal y las formas sinuosas que lo contienen que vale la pena tanto como el objeto de arte y decoración.