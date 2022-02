Los 2 mejores métodos para descargar videos de Instagram

Si buscas una forma rápida y sencilla de descargar videos de Instagram, este artículo es para ti. Descubre el mejor descargador de Instagram en 2022.

2 Métodos para Descargar Vídeos de Instagram

Actualmente, existen miles de páginas y aplicaciones que aseguran ser la solución ideal para descargar videos de Instagram. Al usarlas, muchas de estas “novedosas” herramientas, resultan ser una decepción indiscutible. Para asegurar la mejor experiencia de descarga, debes tener en cuenta algunas características que el convertidor que elijas debe tener. En este artículo, te diremos los aspectos más importantes a tener en cuenta y la aplicación más fiable y eficiente de la actualidad. Dile adiós a tus problemas de descargas, en esta reseña encontrarás la solución.

Parte 1: Como Descargar Videos de Instagram

Para descargar videos de Instagram, tienes dos opciones, cada una con ventajas y desventajas. Elije la que más te convenga:

Método 1: Herramienta Online

La primera, es por medio de una página de descargas en línea, donde solo debes acceder desde tu navegador de confianza y pegar el link del video de Instagram en la herramienta. Sin embargo, este método tiene algunas desventajas, al momento de buscar la herramienta online, se pueden colar algunas plataformas con pocas (o ninguna) garantías de seguridad. Lo que se traduce en un riesgo considerable para tu equipo.

Método 2: App Android Segura e Ilimitada: Snaptube

Ahora bien, el segundo método, y por mucho, el más efectivo para descargar videos de Instagram es usando una App descargable de comprobada reputación. Entre tantas, Snaptube APK es la más prodigiosa y la única con garantía de descarga 100% limpia y segura. Otras características de Snaptube: Moderna y fácil de usar, sin riesgo de virus, sin anuncios ni captchas, conversión optima, no renombra ni deja marca de agua.

Como has podido notar, las ventajas de Snaptube frente a otras herramientas online son indiscutibles. Lo mejor de todo es que Snaptube es una App gratuita e instalarla no supone ningún riesgo y no tomará más de un minuto completar el proceso de instalación. ¡Pruébala ahora!

Parte 2: Cómo descargar videos de Instagram con Snaptube

Snaptube, es una APK, y, por ende, no se encuentra disponible desde Google Play. Para instalarla, es necesario que ingreses en el sitio oficial de la App, en este caso, Snaptube y comiences el proceso de instalación presionando sobre el icono correspondiente. Algunos dispositivos requieren que autorices la instalación de App desde fuentes desconocidas, desde la configuración de seguridad de tu equipo. Por fortuna, Snaptube es una plataforma con importantes garantías de seguridad, no debes preocuparte.

Al tener instalada Snaptube en tu celular, notarás que es una App muy moderna y fácil de usar. De hecho, su interfaz está diseñada para no dejar espacio a las dudas. Igualmente, este breve “Paso a Paso” te ayudará a comprender mejor su proceso de descarga.

Paso 1: Abre Instagram y Encuentra el Video a Descargar

Al localizarlo, debes copiar su enlace.

Paso 2: Abre Snaptube y Pega el Enlace del Video Instagram

De hecho, la App reconocerá que copiaste un enlace. Del mismo modo, puedes pegarlo directamente en su barra de búsquedas.

Paso 3: Confirma la Descarga

Una vez la App identifica el video, te mostrará la opción de descargarlo directamente, presiónala y espera unos segundos que finalice la conversión. Puedes seleccionar múltiples formatos/resoluciones. ¡Así de simple!

Descargar Videos de Instagram es mucho más fácil si utilizas Snaptube APK. Esta magnífica herramienta es la solución más prominente para usuarios de dispositivos Android. Recuerda, es gratuita e ilimitada y una vez la utilices se convertirá en tu mejor alternativa para descargar videos en línea de cualquier plataforma de videos. ¡Pruébala ya!