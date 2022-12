De las figuras que componen las monarquías de Oriente Medio, de ella se dice que es la que adapta a su favor todo lo que ofrecen las colecciones internacionales. Por esto, señalan que es la más “occidentalizada”. Por caso, además, Rania de Jordania muestra que es una reina que también usa jeans.

Rania de Jordania con un jean de calce perfecto en un outfit para todas las edades: camisa amarillo vibrante y bandolera de diseño.

¿Es un afrenta al protocolo que una reina lleve jeans? Como todo lo que pasa en una organización como la monarquía, depende. Faltarán décadas para que quizá una princesa se haga diseñar por un diseñador de vanguardia, un vestido couture en denim y sobre todo para que lo use con los accesorios que definan su pertenencia. Estos es, alguna tiara y joyas de que están hace siglos en su familia.

Mientras tanto, Rania de Jordania es una reina que elige llevar jeans en ocasiones adecuadas. Y se la ve muy cómoda con la que es, sin duda, la prenda más transversal de que aportó la moda. Ella no es la única por cierto. Kate Middleton mostró cómo combinar jean y blazer, Máxima de los Países Bajos usó jeans con una blusa rojo coral. Y hace años, Lady Di llevó jeans con un buzo deportivo y blazer de corte masculino.

Con este modelo en soft denim, Rania de Jordania confirma que es la reina con las mejores faldas.

En el caso de Rania de Jordania, ella eligió un jean de calce perfecto que, por supuesto, marca la figura pero sin exagerar. Lo llevó para una visita diurna en Jordania y potenció la informalidad del outfit con un camisa de amarillo vibrante que usó suelta; el detalle fashion: una bandolera de diseño que no exhibe su marca. Y completó con gafas, un reloj de Apple y unos cancheros botines acordonados.

Con jean y camisa suelta, Rania de Jordania se muestra cómoda y a los 52, muy juvenil.

En otra recorrida diurna en un pueblo de Jordania, eligió una prenda en soft denim. No fue un jean clásico sino una falda que marca porque ella es una generadora de tendencia de Oriente a Occidente. Y no tenemos dudas, Rania de Jordania tiene las mejores faldas de todas las reinas. Se nota que es una prenda de diseño por el calce, el vuelo y los detalles que afinan la cintura. Esta falda es soñada y no hay quien no quiera tenerla en su guardarropa para usar en algún momento, sin importar la edad. Y que sea de jean, le da el toque justo de modernidad y juventud.